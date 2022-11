La estrategia del MinHacienda para evitar una nueva disparada del dólar

Para frenar las presiones inflacionarias, el gobierno nacional adoptó algunas medidas. Una de las más importantes tiene que ver con la tasa de cambio, por la fuerte disparada del precio del dólar en Colombia, que no cede.

Este año ha sido una semana de fuertes alzas para esta divisa en Colombia. - Foto: Getty Images

Hace algunas semanas, el precio de la divisa estadounidense tocó los 5.100 pesos y hasta el momento no ha dado señales para bajar a los niveles siquiera alcanzados a comienzos del año que no había tocado los 4.000 pesos.

Diferentes expertos y analistas en Colombia se han atrevido a realizar proyecciones sobre el precio del dólar en el país que parece no tener techo de cristal. Por ejemplo: Ricardo Barco, economista y magíster en Riesgo Financiero de la Universidad de Hofstra (EE. UU.), considera que la falta de claridad del Gobierno colombiano, con respecto a decisiones de política económica y que son agresivas con algunos sectores, como el minero-energético, sumando a la nueva Reforma Tributaria, están generando “desconfianza” que impactan al país y que a su vez se están reflejando en el comportamiento del dólar.

“Es tan grande la incertidumbre y la desconfianza de los mercados que no le ha creído al Gobierno y no le cree al Gobierno a futuro y esto hace que el mercado castigue, no solo con el dólar, sino con el TES”, apuntó.

Por esta razón, no descarta que la tendencia fluctuante de la divisa se intensifique en lo que resta del año, llevando a que la tasa de cambio se ubique en un nuevo máximo histórico. “En lo personal, veo el dólar, al finalizar el año, cercano a los 5.200″, dijo.

“Creo que 5.200 es una cifra que va a estar por un buen tiempo, a menos que el Gobierno tome acciones correctivas con respecto a algunos mensajes que se han enviado o que tome un discurso mucho más negativo en contra de algunos sectores y que el dólar se dispare mucho más”, indicó.

Por su parte, el gobierno nacional dijo que frente a la tasa de cambio, “la alta depreciación de la moneda local ha afectado los niveles de precios de algunos bienes y servicios. El gobierno continuará fortaleciendo mensajes unificados en torno a aquellas políticas que puedan afectar el flujo de divisas hacia la economía colombiana en el futuro cercano, contribuyendo a mitigar presiones adicionales alcistas sobre el tipo de cambio” manifestó en un comunicado de prensa el ministerio de hacienda.

El índice de precios al consumidor de octubre, de 12,22 % anual, es el más alto desde finales del siglo pasado. Aunque se espera que en el último trimestre empiece a ceder, varios factores pueden mantenerlo al alza. - Foto: getty images

Analistas como Juan Eduardo Nates, de Credicorp Capital, explicaron que todo lo que está pasando se debe a los cambios que ha habido recientemente en el ambiente de los mercados internacionales, donde al parecer regresó la confianza después de una semana muy turbia, aunque por ahora se mantiene la tensión por lo que está sucediendo con el mercado petrolero y el covid-19 en China.

“Vuelve un poco el optimismo después de un día feo de acciones, específicamente del petróleo, hoy amanece cayendo más del 1,5 %, en el caso del WTI se está metiendo por debajo de los 80 dólares. Básicamente, hay preocupaciones por los nuevos casos de covid en China, digamos que se ha reunido la Opep+ para revisar cómo va a modificar sus recortes, teniendo en cuenta la caída de la demanda; sin embargo, no está claro que acciones van a tomar”, dijo Nates.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, se cotiza este viernes brevemente por debajo de la barrera de los 80 dólares, un mínimo que no tocaba desde finales de septiembre, lastrado por las preocupaciones en torno a la economía global.