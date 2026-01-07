La imprudencia peatonal entra en sanción: esto es lo que tiene que saber

Las autoridades de tránsito de la capital han anunciado un cambio significativo en la forma de abordar las conductas riesgosas en las vías públicas. A partir de este año, el Código Nacional de Tránsito se aplicará con mayor estricto para quienes se desplazan a pie y cometan infracciones que pongan en peligro su integridad o la de otros usuarios de la vía.
Esta decisión responde a un aumento constante de situaciones en las que los peatones cruzan de manera imprudente, ignorando pasos peatonales y poniendo en riesgo tanto su vida como la de conductores y pasajeros.
Las autoridades han precisado que no usar los puentes peatonales y atravesar la calle en lugares no habilitados ya no serán consideradas solo malas costumbres, sino comportamientos sujetos a sanciones económicas.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha dejado claro que estas normas están orientadas a proteger a las personas y a mejorar la convivencia vial en las arterias de mayor tráfico de la ciudad.
La multa establecida para peatones que cometan estas infracciones en 2026 es de aproximadamente $42.400 pesos, un valor que busca desalentar la imprudencia y promover prácticas más seguras en la calle.
No obstante, la política contempla mecanismos para incentivar el cumplimiento y ofrecer alternativas pedagógicas.
Si la persona sancionada toma un curso de educación vial en los primeros cinco días hábiles tras la notificación, podrá acceder a un descuento del 50 %, reduciendo el monto a cerca de $21.200 pesos. El descuento parcial también se mantiene si el curso se realiza hasta el sexto día hábil, aunque con una rebaja menor.
Este cambio no solo afecta a quienes cruzan de forma inadecuada. La lista de conductas sancionables también incluye otras acciones que, aunque puedan parecer inofensivas, tienen potencial de generar accidentes o entorpecer la circulación.
Entre estas se encuentra invadir la zona destinada al tránsito vehicular con patines, monopatines u otros artefactos, colocarse delante o detrás de un vehículo con el motor encendido, remolcarse de un automóvil en movimiento o ocupar áreas cercanas a las vías férreas, lo cual está prohibido por razones de seguridad.
Los puntos críticos en la ciudad que han motivado esta medida incluyen zonas como la Avenida Boyacá, la NQS y la Avenida Ciudad de Cali, donde la siniestralidad peatonal ha sido notablemente alta.
En muchos de estos sectores existen puentes peatonales y semáforos, pero la falta de respeto por las normas ha derivado en acontecimientos que las autoridades buscan reducir con mayor control y sanciones claras.
Más allá del componente económico, la Secretaría de Movilidad ha enfatizado que un peatón cuya conducta provoque un accidente puede enfrentar, en casos extremos, responsabilidades civiles o penales, especialmente si su imprudencia genera daños a terceros o interrumpe servicios importantes como el transporte público masivo.