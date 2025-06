La polémica por el señor de Crem Helado que Petro presentó en la sanción de la reforma laboral

“La Corte Constitucional no atendió la petición del magistrado Ibáñez, que era hundirla. No sé cómo se pueda interpretar un estado de social de derecho que busca que todo viejo o vieja en Colombia tenga pensión o bono pensional. La razón por la cual una parte de 3 millones de viejos hoy no tienen pensión es porque la plata se quedó en los fondos privados de pensiones”, dijo, inicialmente, el presidente Petro.

“Si no hay salario para los trabajadores del futuro, no hay pensión. Esta reforma pensional resuelve el momento actual de dejación de la vejez. Es como si en una familia los hijos y las hijas ya viendo al señor viejito y a la señora, pum, los echaron a la calle. Caso se han visto. Pero ahora es el Estado sacando a la calle a su propia vejez”, agregó el jefe de Estado, en evento adelantado en Bogotá.

“No se van los viejos ricos, eso ya acumularon su pensión que heredan, no pagan impuestos cuando heredan y la mayoría del pueblo colombiano se queda sin pensión. Solo el 20% de la gente en edad tiene una pensión; el 80%, nada. Pues eso es lo que cambiamos, ojalá doctor Salamanca. No hemos recibido la Corte Constitucional a la fecha el fallo, su fallo sin el cual no pueden comenzar los días de las reuniones del Congreso. Le pido a la Corte que nos ayude porque sería muy malo el que el Congreso eso no tuviera quorum cuando ellos entreguen el fallo. Se pierde tiempo y esos tiempos para la tercera edad en Colombia. Entonces, Bernardo, espero firmar eso delante de una asamblea de las personas de la tercera edad”.