Suscribirse

Economía

Las 6 claves para hacer la declaración de renta y evitar que le saquen multas o pagar de más

Tenga en cuenta cuáles son las claves para presentar el reporte y evitar dolores de cabeza.

Redacción Semana
21 de septiembre de 2025, 6:07 p. m.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. | Foto: Montaje: El País

La declaración de renta es un documento tributario clave y que deben presentar miles de contribuyentes colombianos cada año ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Dicho proceso permite al Estado colombiano conocer el patrimonio y las finanzas de las personas, para determinar qué impuestos deben cancelar.

Este proceso inició el pasado mes de agosto y terminará en octubre. Por ello, miles alistan documentos como volantes de pago, recibos, facturas, comprobantes, entre otros. Es importante que se realice de manera correcta para evitar pagar multas elevadas o enfrentar graves sanciones.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian.
La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. | Foto: 123 Rf

Esto es lo que debe saber al declarar renta:

  1. Cumpla los plazos establecidos

Tenga en cuenta que los vencimientos dependen de los dos últimos dígitos de la cédula. Si usted presenta la declaración después de esta fecha, puede enfrentar intereses moratorios, sanciones y otras graves consecuencias.

Contexto: Declaración de renta: estos son los errores por los que la DIAN puede requerir a los contribuyentes
  1. Verifique siempre si supera los topes a declarar

Si en 2024 tuvo ingresos de más de 65,8 millones de pesos o si tiene activos por 211,7 millones de pesos, deberá declarar renta. Es importante que cada año revise siempre los topes.

La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado.
La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado. | Foto: Getty Images
  1. Es importante revisar las declaraciones pasadas

Los contadores recomiendan que siempre revise las declaraciones pasadas, para que garantice la coherencia en saldos a favor y anticipos arrastrados, para evitar inconsistencias en la nueva declaración.

Contexto: Reforma tributaria traería beneficios para deudores de la declaración de renta: esto pasa si se aprueba
  1. Es clave declarar los activos en el exterior

Recuerde que si usted tiene bienes en el exterior, deben ser declarados si superan el monto de los 2.000 UVT, que son 99,6 millones de pesos. Deberá reportarlos y la omisión puede generar multas significativas.

  1. Aplique retenciones en la fuente

Los certificados de empleadores o de clientes permiten que se disminuya el valor a pagar o incluso generar saldos a favor para devolución o compensación.

Calendario para declaración de renta personas naturales en 2025
Calendario para declaración de renta personas naturales en 2025 | Foto: Dian / Cortesía
  1. Revise con detenimiento el formulario

Es importante que revise si deja consignados con consistencia los valores UVT en pesos, códigos de actividad económica, casillas de anticipos y la firma electrónica, que son puntos clave. Es importante, si puede, que revise estos puntos con un contador público certificado que avale la declaración.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal contó la verdad sobre su supuesta llegada al equipo de Vingegaard: hizo anuncio oficial

2. Largas filas y horas de retraso: Aeropuertos europeos se recuperan tras un ciberataque masivo

3. Esposo de Mencho, una de las participantes del ‘Desafío Siglo XXI’, respondió a las duras críticas que recibe la deportista

4. Este es Chimbo de Oro, el disidente que el CTI y el Ejército no pudieron capturar tras asonada en Meta

5. Catherine Siachoque expuso en SEMANA dura decisión personal y habló de importante cambio: “Quiero ser feliz”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Declaración de rentaImpuestosDIAN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.