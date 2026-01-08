Economía

Luego del anuncio de PDVSA de vender petróleo a EE. UU., Colombia ve “oportunidad histórica” para retomar la integración energética

La posibilidad radica en importar gas a Colombia ante el déficit que se ha generado. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que el Gobierno no cierra ninguna puerta.

Redacción Economía
8 de enero de 2026, 12:55 p. m.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, planteó la posibilidad de importar gas de Venezuela, tras el anuncio de PDVSA de venderle hidrocarburos a EE. UU.
Tras el cambio de tono en la relación entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro con la llamada que se dio el pasado miércoles 7 de enero en la tarde, en la que se desescalaron las tensiones luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, Colombia está dispuesta a aprovechar las oportunidades que se puedan generar.

Una de ellas es en el campo energético, en especial en el suministro de gas. Como ha señalado Naturgas, “la oferta promedio de gas natural en los últimos cinco años se ubicó en 1.074 GBTUD, mostrando una tendencia descendente que ha incrementado la necesidad de recurrir a gas importado, el cual ha representado entre el 7 % y el 19 % de la oferta total reciente. Las reservas probadas disminuyeron un 13 % entre 2023 y 2024, mientras que los recursos contingentes crecieron hasta un 86 % en algunas categorías, señalando un potencial que debe desarrollarse con urgencia para garantizar la autosuficiencia energética del país”.

Estados Unidos prepara a sus gigantes petroleros para el “boom” en Venezuela

El déficit de gas natural en Colombia pasó de cerca del 12 % a inicios de 2025 a proyectarse entre el 18 y el 20 % para finales de 2025 e inicios de 2026, con riesgo de superar el 50 % en 2029 si no entran nuevos proyectos, como Sirius en el mar Caribe, y se reactiva la producción nacional.

El Gobierno Petro ha insistido en la posibilidad de importar gas desde Venezuela, pero dos hechos limitaban esa operación: Por un lado, la vinculación a la Lista Ofac de empresas que representaran el régimen, y por otro, el deterioro de la infraestructura para poder importar ese combustible.

Sin embargo, en materia petrolera, la captura de Maduro y la posición de Estados Unidos están cambiando el panorama. El miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami, según AFP.

Acto seguido, PDVSA señaló que está en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países.

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, dijo en su pronunciamiento la estatal petrolera venezolana.

Y agregó: “PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a través del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”.

En este escenario, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, dijo en su cuenta de X que la negociación que adelanta PDVSA para la venta de crudo a Estados Unidos “abre una oportunidad histórica para retomar la integración energética con Colombia”.

Y agregó: “Avanzar en esa dirección permitiría garantizar gas más barato para los hogares, el transporte público y la industria, aliviando costos y fortaleciendo la seguridad energética del país”.

Palma puntualizó que el Gobierno no cierra ninguna puerta: “Exploramos todas las alternativas jurídicas y técnicas para traer la molécula de gas que Colombia necesita, pensando en la gente y en el interés nacional”.

