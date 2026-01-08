Estados Unidos

Estados Unidos prepara a sus gigantes petroleros para el “boom” en Venezuela

Tras la captura de Maduro, Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips buscan posicionarse en el país con mayores reservas de crudo del mundo, pero los riesgos políticos y de infraestructura son enormes.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

8 de enero de 2026, 12:27 p. m.
Instalaciones petroleras en Venezuela, un sector con las mayores reservas de crudo del mundo que vuelve a despertar el interés de las empresas estadounidenses.
Instalaciones petroleras en Venezuela, un sector con las mayores reservas de crudo del mundo que vuelve a despertar el interés de las empresas estadounidenses. Foto: Adobe Stock

La reapertura del sector petrolero venezolano tras la captura de Nicolás Maduro ha despertado la expectativa de una “fiebre de oro” energética para las empresas estadounidenses.

Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips se preparan para invertir miles de millones en un país con las mayores reservas de crudo del planeta, aunque la falta de infraestructura y la incertidumbre política podrían frenar la fiebre del petróleo.

Dura advertencia de Estados Unidos al mercado de hidrocarburos: controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”

El boom petrolero venezolano: apuesta y ambición estratégica

La detención del de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos ha ido más allá de sus efectos inmediatos en materia de seguridad y política exterior.

De acuerdo con lo que registra un artículo de Newsweek, el hecho ha abierto un nuevo escenario estratégico en el que Washington ve una oportunidad histórica para reposicionarse en el sector energético regional.

En mensajes públicos, el presidente Donald Trump ha asociado directamente la operación con la posible apertura del mercado petrolero venezolano a compañías estadounidenses, alimentando la expectativa de una intensa carrera por el crudo que podría alterar el equilibrio energético del hemisferio occidental.

Trump ha señalado repetidamente que las grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las mayores del mundo, están listas para entrar en Venezuela, invertir miles de millones de dólares y rehabilitar una industria devastada por años de mala gestión y falta de inversión.

Afirmó que estas empresas “quieren entrar tan mal” y que su administración incluso podría compensarles por el enorme capital requerido para modernizar una infraestructura que expertos internacionales.

Por ejemplo, en Rystad Energy, estiman que se necesitaría alrededor de 183 mil millones de dólares para su reconstrucción.

El mercado ya ha comenzado a percibir movimientos claros relacionados con el replanteamiento de la política estadounidense hacia Venezuela.

Las acciones de gigantes petroleros como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips registraron alzas significativas, al igual que firmas de servicios petroleros como Halliburton y Baker Hughes.

Lo anterior refleja la esperanza de que una reapertura del país sudamericano impulse el crecimiento de la industria global de hidrocarburos, como se indica en Forbes.

Venezuela, poseedora de las mayores reservas probadas de crudo del planeta, ofrece un premio colosal para quien logre reactivar su capacidad de producción.

La experiencia histórica en campos petroleros y la cercanía geográfica al mercado estadounidense son factores que podrían facilitar un rápido escalado de operaciones, si las condiciones políticas y de seguridad lo permiten.

Getty Images
Venezuela concentra las mayores reservas de petróleo del planeta, un botín energético que vuelve al centro de la estrategia de Washington. Foto: Getty Images/iStockphoto

Retos estructurales y políticos que frenan la fiebre del oro negro

A pesar de la euforia inicial, la realidad sobre el terreno presenta obstáculos profundos.

Analistas especializados advierten que Venezuela enfrenta una doble barrera: por un lado, su infraestructura petrolera está ampliamente deteriorada tras décadas de subinversión, desinversión de talento técnico y una economía en colapso.

Por otra parte, el clima político y regulatorio sigue siendo extremadamente incierto.

Incluso si las sanciones fueran levantadas o flexibilizadas, la recuperación exige no solo capital, sino garantías de estabilidad jurídica y seguridad para trabajadores y equipos extranjeros.

Expertos como Carole Nakhle, fundadora de Crystol Energy, han señalado que si bien las reservas venezolanas son enormemente atractivas, las firmas estadounidenses aún muestran cautela.

Así, Chevron ha enfatizado que su enfoque actual está en la seguridad de su personal y activos, mientras que otras como ConocoPhillips han dicho que es “prematuro especular” sobre planes concretos de inversión hasta que haya claridad sobre el marco operativo y de riesgos.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

El interés de las petroleras estadounidenses por Venezuela resume una apuesta de alto riesgo y alta recompensa.

La prometida reapertura del sector petrolero no será un golpe de suerte inmediato, sino una prueba de si Estados Unidos está dispuesto a invertir capital, paciencia y poder político en un territorio donde el petróleo sigue siendo tan estratégico como impredecible.

Noticias Destacadas