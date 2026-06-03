¿Quién es Xavier León? El venezolano detrás del desvío de USD 16.900 millones

Uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al chavismo tiene como protagonista a Xavier León Anchustegui, un exfuncionario venezolano que ocupó varios cargos de alto nivel en la administración pública.

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León fue viceministro de Articulación Económica del Ministerio de Finanzas, vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y gobernador alterno ante el Banco Mundial. Durante años tuvo influencia sobre el manejo de recursos financieros del Estado.

Las autoridades lo señalan de participar en el desvío de miles de millones de dólares mediante operaciones con criptomonedas, en el caso conocido como PDVSA-Cripto.

León fue detenido en 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y quedó vinculado a una de las mayores tramas de corrupción que han afectado al entorno del chavismo.

Las investigaciones señalan que una red de empresas e intermediarios habría facilitado el movimiento de recursos provenientes de la venta de petróleo venezolano. Foto: AFP

Según informó OkDiario, un contrato firmado en Caracas el 18 de diciembre de 2020 también relaciona a León Anchustegui con Julio Martínez Martínez, identificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España como el principal testaferro del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

El acuerdo fue firmado entre Bandes y Landside Holding LTD, una empresa de Martínez registrada en las Islas Vírgenes Británicas. En el documento, León aparece como vicepresidente ejecutivo de Bandes, mientras que Martínez figura como presidente de la compañía.

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De acuerdo con OkDiario, el objetivo del contrato era recuperar fondos que Bandes había depositado en Noor Capital PSC, una firma financiera con sede en Abu Dabi. Estas operaciones estaban vinculadas a un acuerdo de gestión financiera firmado en 2017.

A cambio de sus servicios, Martínez recibiría una comisión equivalente al 8,75 % de los fondos recuperados durante las negociaciones, según el documento citado por el medio español. El contrato también incluía una cláusula de exclusividad de seis meses.

El juicio por el caso PDVSA-Cripto avanza en Caracas con decenas de acusados por presuntos hechos de corrupción. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El caso PDVSA-Cripto salió a la luz en marzo de 2023 tras una reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). La investigación apunta a una presunta red de corrupción que habría desviado miles de millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano.

La trama involucra a funcionarios de Sunacrip, organismo encargado de supervisar las criptomonedas en Venezuela. De acuerdo con las investigaciones, el gobierno impulsó el uso de criptoactivos para recibir pagos por exportaciones de petróleo y minerales, una estrategia que cobró fuerza tras las sanciones internacionales impuestas al país.

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Las investigaciones también apuntan a mecanismos utilizados para comercializar petróleo venezolano en medio de las sanciones. Entre ellos figuran ventas a través de intermediarios, empresas creadas recientemente y operaciones financieras vinculadas a criptomonedas.

El juicio por este caso comenzó en abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas, hasta el momento hay 64 personas imputadas, entre ellas León Anchustegui.