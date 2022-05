¿Por qué Bill Gates no invierte en criptomonedas?

Bill Gate, cofundador de la multinacional Microsoft y hoy en día la cuarta persona más rica del mundo, habló con miles de personas este jueves 19 de mayo, por medio de la red social Reddit, acerca de diversos temas, entre ellos su percepción sobre las criptomonedas en el mundo y la razón por la que no invierte en ellas.

Durante un espacio que suele titular Ask me Anything (AMA), el magnate, cuyo patrimonio neto es de 125 mil millones de dólares, aseguró que actualmente no tiene ninguna criptomoneda, ya que es un mercado que no le llama la atención por su volatilidad y alto margen de ganancias.

Frente a una pregunta de un internauta sobre qué pensaba del bitcóin y las cryptocurrencies, el magnate contestó: “Me gusta invertir en cosas que tienen resultados valiosos. El valor de las empresas se basa en cómo fabrican grandes productos”.

Gates aseguró que otro de los factores que no le llama la atención de las criptomonedas es que no tienen un sustento real para fijar su valor, más allá de la especulación, y puso como ejemplo lo que está ocurriendo con la caída de Terra, que arrastró consigo al mercado completo.

“El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que otra persona pagará por ellas, de modo que no aporte a la sociedad como otras inversiones”, agregó el empresario estadounidense.

Cabe resaltar que en múltiples ocasiones Bill Gates ha mostrado su escepticismo sobre criptomonedas como el bitcóin. En una entrevista de febrero con Bloomberg, el multimillonario expresó su preocupación por la gente común que se deja atrapar por el frenesí de bitcóin.

Ante esto, vale la pena recordar que el criptomercado va en picada desde comienzos de este mes y el bitcóin cayó por debajo de los 30 mil dólares. Esto tiene encendidas las alarmas entre los inversionistas, al ver cómo ha bajado un 27 % este mes, mientras que ethereum retrocedió un 36 %.

El mercado de las criptomonedas sigue creciendo a pasos agigantados en todas partes del mundo, y tanto algunas empresas como usuarios, han comenzado a exigir que se aceleren las regulaciones globales. - Foto: Criptotendencias

De acuerdo con los expertos, el declive de este sector está ligado a la prudencia de los inversores por el temor relacionado con la guerra en Ucrania, el confinamiento en China y la adopción de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos.

Esta tendencia afecta, además, los títulos de las empresas de tecnología, cuyo desempeño se vio beneficiado por las políticas monetarias expansivas durante la pandemia.

Durante este AMA, Bill Gates tocó diversos temas, entre ellos la teoría conspirativa que dice que quiere rastrear a las personas por medio de microchips en su cabeza. Ante esto, aseguró que no le ve ninguna utilidad a la información que podría recolectar y que no es algo que le llame la atención.

“¿Por qué querría saber dónde está la gente? ¿Qué haría yo con la información?”, dijo.

Otro tema que tocó Bill Gates durante este espacio tuvo que ver con el anuncio que hizo recientemente sobre pagar más impuestos. Frente a la pregunta de la gente sobre si los ricos deberían pagar más, dijo que no es una buena idea.

“Obtener tasas marginales por encima del 60 % a menudo conduce a una evasión muy compleja, si su sistema lo permite. Es extraño tener la tasa de ganancia de capital por debajo de la tasa de ingresos ordinarios. Un impuesto sobre el patrimonio podría superar un poco el 60 %; es sorprendente cuán pocos países tienen eso”, agregó.

Más de 10 mil personas interactuaron con el cofundador de Microsoft durante este espacio, en el que uno de los mayores desafíos de Gates ha sido demostrar que sí es él quien habla y responde a las inquietudes de sus seguidores en Reddit.