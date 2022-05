“Te tienes que reír porque es muy loco”: Bill Gates rechazó las teorías conspirativas que le atribuyen

Bill Gates se pronunció sobre las teorías conspirativas que se han creado en su contra, en relación con las vacunas anticovid. El reciente pronunciamiento lo hizo en el programa Today de la BBC, donde señaló que afirmar que los biológicos se han usado para rastrear a las personas y obtener información es una “locura”.

“Quiero decir, ¿realmente querría yo rastrear a la gente? Gasto miles de millones (de dólares) en vacunas, no gano dinero con ellas; las vacunas salvan vidas. De alguna manera, casi te tienes que reír porque es muy loco”, expresó en Today. Además, reveló que en las calles le gritan cientos de suposiciones por ser defensor de las vacunas, por eso ha salido a defender su buen nombre.

Por otra parte, el multimillonario afirmó recientemente que “lo peor de la covid-19 está por venir”. Esta alarmante advertencia la acompañó, señalando que lo ideal no es solo pensar en las consecuencias de la pandemia, sino en la forma de contrarrestarlas antes que estas se hagan visibles.

Aunque en la mayoría de los países del mundo la vacunación contra la covid-19 ha hecho que los gobiernos flexibilicen algunas medidas entre los ciudadanos, como dejar de utilizar el tapabocas, tanto en espacios abiertos como cerrados, para algunos personajes de importancia como Bill Gates la pandemia no ha culminado.

Según explicó el magnate, en conversación con Financial Times, lo cierto es que hay un riesgo “muy superior al 5 %” de que la covid-19 podría contraatacar en las próximas semanas o meses, con un ataque aún peor de los primeros registrados en 2020, año en el que la OMS la denominó como “pandemia”.

De acuerdo con Gates, la variante ómicron no solo no sería la última del nuevo coronavirus, sino que además tampoco sería la más peligrosa. Según citó, se espera que llegue una nueva cepa que además de ser mucho más contagiosa, sea más virulenta, es decir, mucho más amenazante para la vida humana.

“No quiero ser una voz de pesimismo, pero está muy por encima del 5 % de riesgo de que de esta pandemia ni siquiera hayamos visto lo peor”, manifestó el fundador de Microsoft.

Luego añadió: “Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería aún más transmisiva e incluso más fatal”.

Pensando en esto, Gates no desaprovechó la oportunidad para enviar una invitación clara a todos los gobiernos del mundo: sacar más de los ‘bolsillos’ y empezar a invertir un buen capital en sistemas epidemiológicos más confiables, así como en modeladores tecnológicos con los cuales poder, no solo tratar mejor a las personas en medio de la pandemia, sino identificar sus peligros incluso antes de que ocurran.

Cabe recordar que no es la primera vez que Bill Gates se manifiesta sobre la covid-19; de hecho, ha sido uno de los magnates que mayor preocupación ha mostrado frente al tema, hablando incluso de nuevas pandemias que podrían llegar luego de la crisis sanitaria que el mundo vive actualmente.

Así lo dijo el pasado febrero, cuando mencionó, en entrevista con Hadley Gamble de CNBC, que lo más probable es que un patógeno diferente al SARS-CoV-2 traiga la próxima catástrofe biológica al mundo.

“Tendremos otra pandemia. Será un patógeno diferente la próxima vez”, aseguró Gates.

“Podría volverse peor”, la devastadora pulla de Bill Gates a Elon Musk por la compra de Twitter

En medio de una entrevista para ‘The Wall Street Journal’, Bill Gates, fundador y ex-CEO de Microsoft, habló sobre el futuro que podría tener Twitter bajo la tutela de Elon Musk, quien compró la red social recientemente. Gates advirtió que, con los planes que tiene el director de Tesla para la aplicación de mensajes cortos, esta podría “empeorar”.

“En realidad, podría empeorar las cosas... No está totalmente claro”, afirmó el fundador de Microsoft, haciendo referencia a que Twitter podría no tener un buen futuro en manos de Musk, ya que este hombre no tendría “totalmente claro” todos los cambios o direcciones que quiere dar a la red social.

“¿Cuál es su objetivo cuando habla de la ‘apertura’? ¿Qué opina de los que dicen que las vacunas matan a la gente o que Bill Gates está rastreando a las personas? ¿Es una de las cosas que él cree que deben difundirse? Así que todavía no está totalmente claro lo que va a hacer”, cuestionó Gates en medio de su intervención, afirmando que, según su criterio, Musk todavía no tenía luces de la dirección que tomaría Twitter.

Sin embargo, también insistió en que sus palabras no eran una “predicción”, es decir, por el momento no se podría afirmar qué era lo que pasaría con la red social mientras estuviera bajo la tutela de Musk, ya que no se debía “subestimar” al magnate dueño de SpaceX. “Dudo que eso ocurra esta vez, pero debemos tener la mente abierta y nunca subestimar a Elon”, aseveró en su entrevista.