Estados Unidos

Polymarket: la plataforma de criptomonedas que abre un supermercado gratis en Nueva York

Una iniciativa inédita que combina acción social y marketing: alimentos gratis y donaciones al Food Bank For New York City.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

4 de febrero de 2026, 7:38 p. m.
La primera tienda de comestibles gratuita de la ciudad ofrece alimentos sin costo y apoya al Food Bank For NYC.
La primera tienda de comestibles gratuita de la ciudad ofrece alimentos sin costo y apoya al Food Bank For NYC. Foto: Captura de pantalla X @Cointelegraph

Polymarket sorprende a Nueva York con su primera tienda de comestibles gratuitos, ofreciendo alimentos sin costo por tiempo limitado y apoyando a la comunidad local.

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Polymarket genera polémica con supermercado gratuito en Nueva York

En medio de un escenario urbano donde el costo de los alimentos sigue siendo una preocupación para millones de residentes, Polymarket, una plataforma de mercados de predicción basada en criptomonedas, ha anunciado un proyecto que ha captado la atención tanto de medios especializados como del público general.

Se trata de la apertura de lo que está llamando la primera tienda de comestibles gratuita de Nueva York.

La iniciativa, que ha sido confirmada oficialmente por la compañía en redes sociales, consiste en un espacio físico con nombre de marca ,“The Polymarket”, que se inaugurará el 12 de febrero de 2026 a mediodía y estará operativo hasta al menos el 15 o 16 de febrero.

Estados Unidos

Trump quiere a Colón en la Casa Blanca: la estatua que divide a Estados Unidos

Estados Unidos

El desolador futuro que les espera a las iguanas verdes que cayeron paralizadas en medio del frío que azotó a Florida

Deportes

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Estados Unidos

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Estados Unidos

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

Estados Unidos

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

Estados Unidos

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Mundo

Gustavo Petro se reunió con senadores y congresistas estadounidenses: estos fueron los temas que trataron

Mundo

“Insultos por moderación”: así reacciona la prensa de Estados Unidos a la reunión de Donald Trump con Gustavo Petro

Según la empresa, los estantes estarán completamente abastecidos y no se requerirá ninguna compra, registro o afiliación para acceder a los alimentos gratuitos.

Polymarket ha comunicado que ha firmado un contrato de arrendamiento para el local donde funcionará la tienda y ha destinado un millón de dólares al Food Bank For New York City, una de las mayores organizaciones sin fines de lucro que trabaja en la ciudad contra la inseguridad alimentaria.

Esta donación busca apoyar esfuerzos más amplios de asistencia alimentaria y fortalecer las redes comunitarias que trabajan con comedores, despensas y otros programas de apoyo.

Si bien el proyecto se presenta como una iniciativa de apoyo comunitario, también se entiende como una estrategia de visibilidad en un contexto donde las plataformas de predicción financiera compiten por atención y crecimiento en el mercado.

Otra compañía similar, Kalshi, organizó días antes un evento en Manhattan donde ofreció hasta 50 dólares en productos gratuitos por persona en un supermercado local, atrayendo largas filas de residentes y amplia cobertura mediática.

El debate que desató la tienda gratuita

La propuesta de Polymarket ha generado reacciones variadas.

Algunos analistas señalan que situar una marca digital de predicción en un espacio físico con impacto directo en la vida diaria de las personas puede facilitar un acercamiento más positivo entre la empresa y la comunidad local.

Ni Disney ni el cine: el nuevo negocio millonario del entretenimiento fuera del hogar en Estados Unidos

Al mismo tiempo, esta acción se produce mientras en Nueva York y otros estados se intensifican discusiones regulatorias sobre el funcionamiento de los mercados de predicción, con propuestas legislativas que buscan mayor supervisión y requisitos específicos para estos productos financieros.

Aunque algunos escépticos han comparado el gesto con tácticas de marketing más que con un compromiso social profundo, el anuncio ha puesto en primer plano una forma inusual de combinar tecnología financiera y activación comunitaria en una de las ciudades más influyentes del mundo.

Más de Estados Unidos

El regreso de Colón a Washington genera controversia en torno a la historia estadounidense.

Trump quiere a Colón en la Casa Blanca: la estatua que divide a Estados Unidos

La primera tienda de comestibles gratuita de la ciudad ofrece alimentos sin costo y apoya al Food Bank For NYC.

Polymarket: la plataforma de criptomonedas que abre un supermercado gratis en Nueva York

x

El desolador futuro que les espera a las iguanas verdes que cayeron paralizadas en medio del frío que azotó a Florida

x

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Hacer dinero a través de buenos negocios es una estrategia inteligente.

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

En esta imagen publicada el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, se muestra a Ryan Wesley Routh después de su arresto en el condado de Martin, Florida, el 15 de septiembre.

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

Texas el estado más afectado con 597 contagios

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Tom Homan asegura que condados de Minnesota cooperan con ICE para detenciones de inmigrantes.

Condados de Minnesota permiten acceso de ICE a cárceles, dice Tom Homan

x

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Noticias Destacadas