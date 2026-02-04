Polymarket sorprende a Nueva York con su primera tienda de comestibles gratuitos, ofreciendo alimentos sin costo por tiempo limitado y apoyando a la comunidad local.

Polymarket genera polémica con supermercado gratuito en Nueva York

En medio de un escenario urbano donde el costo de los alimentos sigue siendo una preocupación para millones de residentes, Polymarket, una plataforma de mercados de predicción basada en criptomonedas, ha anunciado un proyecto que ha captado la atención tanto de medios especializados como del público general.

Se trata de la apertura de lo que está llamando la primera tienda de comestibles gratuita de Nueva York.

La iniciativa, que ha sido confirmada oficialmente por la compañía en redes sociales, consiste en un espacio físico con nombre de marca ,“The Polymarket”, que se inaugurará el 12 de febrero de 2026 a mediodía y estará operativo hasta al menos el 15 o 16 de febrero.

Según la empresa, los estantes estarán completamente abastecidos y no se requerirá ninguna compra, registro o afiliación para acceder a los alimentos gratuitos.

Polymarket ha comunicado que ha firmado un contrato de arrendamiento para el local donde funcionará la tienda y ha destinado un millón de dólares al Food Bank For New York City, una de las mayores organizaciones sin fines de lucro que trabaja en la ciudad contra la inseguridad alimentaria.

Esta donación busca apoyar esfuerzos más amplios de asistencia alimentaria y fortalecer las redes comunitarias que trabajan con comedores, despensas y otros programas de apoyo.

Si bien el proyecto se presenta como una iniciativa de apoyo comunitario, también se entiende como una estrategia de visibilidad en un contexto donde las plataformas de predicción financiera compiten por atención y crecimiento en el mercado.

Otra compañía similar, Kalshi, organizó días antes un evento en Manhattan donde ofreció hasta 50 dólares en productos gratuitos por persona en un supermercado local, atrayendo largas filas de residentes y amplia cobertura mediática.

After months of planning, we're excited to announce 'The Polymarket' is coming to New York City.



New York's first free grocery store.



We signed the lease. And we donated $1 million to Food Bank For NYC — an organization that changes how our city responds to hunger. 🧵 pic.twitter.com/BGMCWUMz8n — Polymarket (@Polymarket) February 3, 2026

El debate que desató la tienda gratuita

La propuesta de Polymarket ha generado reacciones variadas.

Algunos analistas señalan que situar una marca digital de predicción en un espacio físico con impacto directo en la vida diaria de las personas puede facilitar un acercamiento más positivo entre la empresa y la comunidad local.

Al mismo tiempo, esta acción se produce mientras en Nueva York y otros estados se intensifican discusiones regulatorias sobre el funcionamiento de los mercados de predicción, con propuestas legislativas que buscan mayor supervisión y requisitos específicos para estos productos financieros.

Aunque algunos escépticos han comparado el gesto con tácticas de marketing más que con un compromiso social profundo, el anuncio ha puesto en primer plano una forma inusual de combinar tecnología financiera y activación comunitaria en una de las ciudades más influyentes del mundo.