Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

El dólar es una de las divisas más importantes a nivel global, dada su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, además de empresarios e inversionistas, por lo que comprender su comportamiento es un tema de alto interés.
En Colombia, el dólar representa un medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Además, tiene una alta incidencia en los procesos de importación y exportación, clave para la economía del país.
Los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente, lo que ha provocado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros. Por ello, es clave analizar el comportamiento en casas de cambio, que son establecimientos en los que el dólar se puede comprar y vender de manera sencilla y sin papeleos o numerosos documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 1 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,572.76 y de venta de $3,712.41.
Estos precios son obtenidos a partir de un promedio realizado con los precios de las distintas ciudades del país. Estos son algunos de los valores fijados, que debe tener en cuenta en la siguiente tabla:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,606
|3,733
|127
|Cali
|3,625
|3,750
|125
|Cartagena
|3,450
|3,770
|320
|Cúcuta
|3,630
|3,670
|40
|Medellín
|3,526
|3,679
|153
|Pereira
|3,610
|3,720
|110
Si desea analizar el valor del dólar en casas de cambio con respecto al histórico, tenga en cuenta estos valores.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|lunes 2 de febrero de 2026
|3572.76
|3712.41
|3670.47
|domingo 1 de febrero de 2026
|3572.76
|3712.41
|3670.47
|sábado 31 de enero de 2026
|3572.41
|3710.69
|3670.47
|viernes 30 de enero de 2026
|3574.48
|3712.07
|3661.29
|jueves 29 de enero de 2026
|3573.79
|3716.38
|3665.97
|miércoles 28 de enero de 2026
|3588.28
|3724.66
|3678.59
|martes 27 de enero de 2026
|3597.24
|3733.28
|3676.02
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos valores de distintas casas de cambio.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Alliance Trade
|3,550
|3,760
|210
|Amerikan Cash
|3,600
|3,700
|100
|Cambios AG
|3,640
|3,720
|80
|Cambios Kapital
|3,600
|3,720
|120
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,720
|120
|El Condor Cambios
|3,560
|3,710
|150
|EuroDolar
|3,600
|3,720
|120
Tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus valores a partir de la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no dependen de ninguna entidad oficial para definir sus valores, sino que lo hacen a partir de los valores del mercado.
Entre los aspectos que evalúan para definir sus precios se encuentran los valores en casas de cambio, además de valores en bancos y otros actores.