Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

El dólar es una de las divisas más importantes a nivel global, dada su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, además de empresarios e inversionistas, por lo que comprender su comportamiento es un tema de alto interés.

En Colombia, el dólar representa un medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Además, tiene una alta incidencia en los procesos de importación y exportación, clave para la economía del país.

Foto: Getty IMAGES

Los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente, lo que ha provocado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros. Por ello, es clave analizar el comportamiento en casas de cambio, que son establecimientos en los que el dólar se puede comprar y vender de manera sencilla y sin papeleos o numerosos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 1 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,572.76 y de venta de $3,712.41.

Estos precios son obtenidos a partir de un promedio realizado con los precios de las distintas ciudades del país. Estos son algunos de los valores fijados, que debe tener en cuenta en la siguiente tabla:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,606 3,733 127 Cali 3,625 3,750 125 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,630 3,670 40 Medellín 3,526 3,679 153 Pereira 3,610 3,720 110

Foto: getty images

Si desea analizar el valor del dólar en casas de cambio con respecto al histórico, tenga en cuenta estos valores.

Fecha Compra Venta TRM lunes 2 de febrero de 2026 3572.76 3712.41 3670.47 domingo 1 de febrero de 2026 3572.76 3712.41 3670.47 sábado 31 de enero de 2026 3572.41 3710.69 3670.47 viernes 30 de enero de 2026 3574.48 3712.07 3661.29 jueves 29 de enero de 2026 3573.79 3716.38 3665.97 miércoles 28 de enero de 2026 3588.28 3724.66 3678.59 martes 27 de enero de 2026 3597.24 3733.28 3676.02

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos valores de distintas casas de cambio.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,550 3,760 210 Amerikan Cash 3,600 3,700 100 Cambios AG 3,640 3,720 80 Cambios Kapital 3,600 3,720 120 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,720 120 El Condor Cambios 3,560 3,710 150 EuroDolar 3,600 3,720 120

Tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus valores a partir de la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no dependen de ninguna entidad oficial para definir sus valores, sino que lo hacen a partir de los valores del mercado.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Entre los aspectos que evalúan para definir sus precios se encuentran los valores en casas de cambio, además de valores en bancos y otros actores.