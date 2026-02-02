Economía

Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

Así se mueve la divisa americana hoy en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 1:59 p. m.
Dólar Dólares
Dólar Dólares Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las divisas más importantes a nivel global, dada su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, además de empresarios e inversionistas, por lo que comprender su comportamiento es un tema de alto interés.

En Colombia, el dólar representa un medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Además, tiene una alta incidencia en los procesos de importación y exportación, clave para la economía del país.

Las cuentas para 2026_3
Foto: Getty IMAGES

Los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente, lo que ha provocado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros. Por ello, es clave analizar el comportamiento en casas de cambio, que son establecimientos en los que el dólar se puede comprar y vender de manera sencilla y sin papeleos o numerosos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 1 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,572.76 y de venta de $3,712.41.

Macroeconomía

Estos precios son obtenidos a partir de un promedio realizado con los precios de las distintas ciudades del país. Estos son algunos de los valores fijados, que debe tener en cuenta en la siguiente tabla:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6063,733127
Cali3,6253,750125
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6303,67040
Medellín3,5263,679153
Pereira3,6103,720110
¿A pesar de Petro?_2
Foto: getty images

Si desea analizar el valor del dólar en casas de cambio con respecto al histórico, tenga en cuenta estos valores.

FechaCompraVentaTRM
lunes 2 de febrero de 20263572.763712.413670.47
domingo 1 de febrero de 20263572.763712.413670.47
sábado 31 de enero de 20263572.413710.693670.47
viernes 30 de enero de 20263574.483712.073661.29
jueves 29 de enero de 20263573.793716.383665.97
miércoles 28 de enero de 20263588.283724.663678.59
martes 27 de enero de 20263597.243733.283676.02
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos valores de distintas casas de cambio.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Amerikan Cash3,6003,700100
Cambios AG3,6403,72080
Cambios Kapital3,6003,720120
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,720120
El Condor Cambios3,5603,710150
EuroDolar3,6003,720120

Tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus valores a partir de la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no dependen de ninguna entidad oficial para definir sus valores, sino que lo hacen a partir de los valores del mercado.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Entre los aspectos que evalúan para definir sus precios se encuentran los valores en casas de cambio, además de valores en bancos y otros actores.

