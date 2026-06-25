Precio del dólar en las casas de cambio para el jueves, 25 de junio de 2026

El dólar estadounidense es una de las monedas de reserva más importantes del mundo porque es el principal medio de pago internacional, fijando el precio de materias primas globales, como el petróleo, y respaldando las economías y los sistemas financieros de casi todos los países.

Es relevante que sepa que invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de las monedas locales, actúa como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica, permite diversificar el riesgo de sus inversiones y abre las puertas a los mercados financieros internacionales.

Si desea invertir en esta divisa, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, de acuerdo con las cotizaciones del mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 25 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.544.44 y de venta de $ 3.645.56.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios, puede revisarlos en la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3.604 3.652 48 Cali 3.440 3.675 185 Cartagena 3.500 3.720 220 Cúcuta 3.550 3.600 50 Medellín 3.538 3.663 122 Pereira 3.550 3.660 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar inició una nueva jornada con cambios en su cotización, en medio de un panorama económico que sigue generando expectativa. Foto: El País

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 25 de junio de 2026 3.560.7 3.640.2 3,428.32 Miércoles 24 de junio de 2026 3.544.44 3.425.95 Martes 23 de junio de 2026 3.544.44 3.645.56 3.406.14 Lunes 22 de junio de 2026 3.515.71 3.643.33 3.459.53 Domingo 21 de junio de 2026 3.558.57 3.673.89 3.459.53 Sábado 20 de junio de 2026 3.565.24 3.673.33 3.459.53 Viernes 19 de junio de 2026 3.560.48 3.664.44 3.459.53 Jueves 18 de junio de 2026 3.540 3.650 3.439.91 Miércoles 17 de junio de 2026 3.521.9 3.638.89 3.427.07

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Antes de realizar cualquier transacción, considere que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

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La tasa de cambio del dólar continúa reflejando el pulso de los mercados nacionales e internacionales. Foto: Adobe Stock

Así, se evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.