La Contraloría General de la República aseguró que el aumento en las presiones sobre las finanzas públicas y el hecho de que el costo del endeudamiento es cada vez mayor son muestra de “problemas de disciplina y rigurosidad fiscal” en la planeación presupuestal del Gobierno nacional.

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A través de un pronunciamiento por medio de su cuenta de X y dirigido al presidente Gustavo Petro, el organismo de control señaló que, durante los últimos años, “los ingresos tributarios proyectados en el presupuesto han superado, de forma reiterada, el recaudo efectivo”.

Esta diferencia entre lo presupuestado y lo realmente recaudado, según la entidad, ha generado mayores necesidades de financiamiento y un incremento sostenido del déficit fiscal.

Sr. Presidente: @petrogustavo



La @CGR_Colombia ha advertido que las actuales presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de disciplina y rigurosidad fiscal. Los ingresos tributarios presupuestados han superado, de forma reiterada, el recaudo… — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) May 19, 2026

Y, contrario a lo que se esperaría, la Contraloría advirtió el gasto público no se ha ajustado a esos escenarios, situación que ha llevado al mismo Gobierno a recurrir a mayores niveles de endeudamiento, en condiciones financieras cada vez más costosas.

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Como consecuencia, la entidad insistió en la necesidad de adoptar medidas de corrección que permitan recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Además, aseguró que la solución pasa por un “sinceramiento” de las finanzas públicas y por la construcción de una “programación presupuestal prudente”, alineada con la realidad económica y fiscal de Colombia.

Cada gobierno debe informar sobre el presupuesto del próximo año. Foto: Gemini

La advertencia llega cuando la discusión por el Presupuesto General de la Nación para 2027 tiene un espacio de meses, aunque no por ello debería postergarse hablar de ella.

“El país requiere —dice el ente— una estructura de gasto responsable que permita cerrar gradualmente las brechas fiscales y preservar la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo”.