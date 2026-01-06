Economía

¿Qué factores marcarán el comportamiento del dólar en los primeros días de 2026? Esto dicen los expertos

La divisa marcará las transacciones financieras a nivel mundial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de enero de 2026, 2:09 a. m.
Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.
Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED. Foto: Colprensa

El cierre de 2025 estuvo marcado por una alta volatilidad cambiaria. Diversos factores externos impulsaron la variación en el precio del dólar.

Los analistas destacan que, a pesar de las modificaciones en su valor, la moneda evidenció una estabilidad mayor a la esperada. En los últimos días, miles de personas realizaron transacciones impulsadas por los descuentos en Estados Unidos, lo que generó grandes movimientos entre las autoridades financieras de los dos países.

x
Las transacciones en efectivo impulsarán el inicio de 2026. Foto: Getty Images

A pesar de que la moneda se mantuvo por debajo de los 4.000 pesos, los expertos destacan que la llegada del nuevo año puede modificar las tendencias.

Dólar en casas de cambio: precio de este 31 de diciembre

Final 2025

Aunque al inicio de la jornada, el dólar se ubicó en 3.757 pesos, su comportamiento reflejó la sensibilidad del mercado a la política de tasas de la Reserva Federal y al contexto económico local.

Macroeconomía

Las razones por las cuales a Donald Trump le fascina el petróleo venezolano

Macroeconomía

Lo que puede pasar con el precio del petróleo y cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos

Macroeconomía

Gobierno nacional oficializó emisión de deuda TES para 2026; estas son las metas de la medida

Macroeconomía

China anuncia cuotas y arancel a exportaciones de carne desde países suramericanos; los ganaderos colombianos serán beneficiados

Macroeconomía

El nuevo salario mínimo golpea el presupuesto familiar

Macroeconomía

Últimos días para recibir un dinero extra en enero: ojo a este plazo

Macroeconomía

Dólar cayó en Colombia y alivió el bolsillo de muchos: precio oficial de este 6 de enero

Macroeconomía

Dólar cierra al alza en la tarde del 30 de diciembre de 2025

Macroeconomía

Dólar en Colombia, en este 22 de diciembre se cotiza barato

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Inicios del 2026

Las proyecciones anticipan un dólar moviéndose en rangos más altos, entre 4.000 y 4.100 pesos, en un contexto de tensiones geopolíticas, ajustes monetarios y un escenario electoral colombiano que históricamente amplifica la volatilidad.

En este entorno, el dólar se consolida como una herramienta estratégica para la gestión del patrimonio. La diversificación en divisas deja de ser una reacción puntual y se convierte en un pilar de las finanzas personales y empresariales.

El acceso a divisas en momentos de relativa calma cambiaria permite mitigar riesgos y evitar decisiones impulsivas en picos de volatilidad. En un entorno como el que se proyecta para 2026, contar con alternativas para ahorrar y movilizar recursos en distintas monedas se vuelve cada vez más relevante.

Dólares
La divisa mostró una gran fluctuación en su precio. Foto: Getty Images

“Ganan relevancia las soluciones digitales que facilitan el acceso al dólar y ofrecen incentivos para mantener ahorros en esta moneda”, señala Iván Torroledo, cofundador de Littio y economista.

Diversificación y educación financiera

El comportamiento del dólar ha puesto sobre la mesa la importancia de fortalecer la educación financiera y de contar con herramientas digitales que faciliten la gestión de recursos en distintas divisas.

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

La posibilidad de operar en diferentes monedas deja de ser exclusiva de grandes inversionistas y se consolida como una alternativa cada vez más presente en las decisiones financieras de las personas.

En cuanto a las empresas colombianas, se destaca que las plataformas de comercio mundial se han mantenido, impulsando el mercado nacional y las ganancias de los actores financieros del país. Se espera que en los últimos días de 2025 se mantengan estos comportamientos.

Más de Macroeconomía

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

¿Qué factores marcarán el comportamiento del dólar en los primeros días de 2026? Esto dicen los expertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la sesión informativa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca el 20 de abril de 2020 en Washington, DC.

Las razones por las cuales a Donald Trump le fascina el petróleo venezolano

caída en la producción de Petroleo

Lo que puede pasar con el precio del petróleo y cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos

Oficialmente, el debate se empezará el 1 de diciembre

Gobierno nacional oficializó emisión de deuda TES para 2026; estas son las metas de la medida

Los ganaderos colombianos esperan que en el corto plazo se abra el mercado de China.

China anuncia cuotas y arancel a exportaciones de carne desde países suramericanos; los ganaderos colombianos serán beneficiados

-

El nuevo salario mínimo golpea el presupuesto familiar

Columna Cesantías

Últimos días para recibir un dinero extra en enero: ojo a este plazo

déficit dinero Colombia

Dólar cayó en Colombia y alivió el bolsillo de muchos: precio oficial de este 6 de enero

A julio de este año, la comercialización de vivienda nueva fue de 133.419 unidades (92.759 viviendas VIS y 40.660 No VIS), según estadísticas de Camacol.

Fondo Nacional del Ahorro abre posibilidad de financiar 100 % de las viviendas: así podrá acceder

Yonatan Bursztyn, presidente de Totto.

El empresario detrás de Totto lanza un mensaje incómodo para Colombia

Noticias Destacadas