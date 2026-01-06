¿Qué factores marcarán el comportamiento del dólar en los primeros días de 2026? Esto dicen los expertos

El cierre de 2025 estuvo marcado por una alta volatilidad cambiaria. Diversos factores externos impulsaron la variación en el precio del dólar.

Los analistas destacan que, a pesar de las modificaciones en su valor, la moneda evidenció una estabilidad mayor a la esperada. En los últimos días, miles de personas realizaron transacciones impulsadas por los descuentos en Estados Unidos, lo que generó grandes movimientos entre las autoridades financieras de los dos países.

Las transacciones en efectivo impulsarán el inicio de 2026. Foto: Getty Images

A pesar de que la moneda se mantuvo por debajo de los 4.000 pesos, los expertos destacan que la llegada del nuevo año puede modificar las tendencias.

Dólar en casas de cambio: precio de este 31 de diciembre

Final 2025

Aunque al inicio de la jornada, el dólar se ubicó en 3.757 pesos, su comportamiento reflejó la sensibilidad del mercado a la política de tasas de la Reserva Federal y al contexto económico local.

Inicios del 2026

Las proyecciones anticipan un dólar moviéndose en rangos más altos, entre 4.000 y 4.100 pesos, en un contexto de tensiones geopolíticas, ajustes monetarios y un escenario electoral colombiano que históricamente amplifica la volatilidad.

En este entorno, el dólar se consolida como una herramienta estratégica para la gestión del patrimonio. La diversificación en divisas deja de ser una reacción puntual y se convierte en un pilar de las finanzas personales y empresariales.

El acceso a divisas en momentos de relativa calma cambiaria permite mitigar riesgos y evitar decisiones impulsivas en picos de volatilidad. En un entorno como el que se proyecta para 2026, contar con alternativas para ahorrar y movilizar recursos en distintas monedas se vuelve cada vez más relevante.

La divisa mostró una gran fluctuación en su precio. Foto: Getty Images

“Ganan relevancia las soluciones digitales que facilitan el acceso al dólar y ofrecen incentivos para mantener ahorros en esta moneda”, señala Iván Torroledo, cofundador de Littio y economista.

Diversificación y educación financiera

El comportamiento del dólar ha puesto sobre la mesa la importancia de fortalecer la educación financiera y de contar con herramientas digitales que faciliten la gestión de recursos en distintas divisas.

La posibilidad de operar en diferentes monedas deja de ser exclusiva de grandes inversionistas y se consolida como una alternativa cada vez más presente en las decisiones financieras de las personas.

En cuanto a las empresas colombianas, se destaca que las plataformas de comercio mundial se han mantenido, impulsando el mercado nacional y las ganancias de los actores financieros del país. Se espera que en los últimos días de 2025 se mantengan estos comportamientos.