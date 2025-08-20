Quiénes declaran renta este 20 de agosto: ojo con las multas

La declaración de renta es un documento importante y que se debe radicar cada año ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por cierto tipo de contribuyentes que superen los topes definidos para el año fiscal a declarar, que en este caso es el 2024.

En este documento se acuñan datos como los ingresos, gastos, patrimonio y retenciones del año gravable mencionado. Dicho documento permite al Estado conocer la capacidad económica de los contribuyentes y determinar si deben pagar impuestos o, en algunos casos, si tienen saldo a favor.

No declarar puede ocasionar embargos de cuentas o bienes. | Foto: Adobe Stock

Es importante que los contribuyentes sepan a través de su información financiera si superaron los topes definidos y están obligados a declarar, pues en dado caso de que lo deban hacer y no la presenten, tendrán que asumir multas monetarias. Este escenario también se da si no presentan la declaración en la fecha exigida por la Dian.

Para hoy, las cédulas terminadas en 11 y 12 son las que deberán declarar renta. Es decir, si su cédula termina en alguno de estos dos dígitos, (12345678 11 ó 123456781 2 ), la fecha límite para que presente su declaración de renta es este 20 de agosto.

Recuerde que si no presenta la declaración en los vencimientos definidos en el calendario tributario, se podría ver afectado por una multa monetaria dependiendo de la negligencia o error que cometa.

La sanción mínima es de 10 UVT (aprox. $514.000 en 2025). | Foto: adobe stock

La DIAN impone una multa mínima equivalente a 10 UVT (aproximadamente $514.000 en 2025) y puede llegar hasta el 20% del valor de los ingresos no reportados, del patrimonio o de las consignaciones.

De hecho, si la declaración se presenta tarde, se generan también intereses moratorios sobre el impuesto a cargo. En casos graves, la omisión puede derivar en embargos de cuentas o bienes.

Es por ello que es importante que siempre esté atento a los vencimientos y las fechas en las que debe presentar el reporte.