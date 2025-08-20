Suscribirse

Economía

Quiénes declaran renta este 20 de agosto: ojo con las multas

Estos son los vencimientos para hoy.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 3:16 p. m.
Algunas calificadoras, como Fitch, ven riesgos en Ecopetrol. En marzo de 2025 le mantuvo la calificación en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.
Estas son las cédulas que deben declarar renta hoy. | Foto: adobe stock

La declaración de renta es un documento importante y que se debe radicar cada año ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por cierto tipo de contribuyentes que superen los topes definidos para el año fiscal a declarar, que en este caso es el 2024.

En este documento se acuñan datos como los ingresos, gastos, patrimonio y retenciones del año gravable mencionado. Dicho documento permite al Estado conocer la capacidad económica de los contribuyentes y determinar si deben pagar impuestos o, en algunos casos, si tienen saldo a favor.

declaración renta
No declarar puede ocasionar embargos de cuentas o bienes. | Foto: Adobe Stock

Es importante que los contribuyentes sepan a través de su información financiera si superaron los topes definidos y están obligados a declarar, pues en dado caso de que lo deban hacer y no la presenten, tendrán que asumir multas monetarias. Este escenario también se da si no presentan la declaración en la fecha exigida por la Dian.

Contexto: Qué es la declaración de renta sugerida en 2025: para qué sirve y a quiénes aplica

Para hoy, las cédulas terminadas en 11 y 12 son las que deberán declarar renta. Es decir, si su cédula termina en alguno de estos dos dígitos, (1234567811 ó 1234567812), la fecha límite para que presente su declaración de renta es este 20 de agosto.

Recuerde que si no presenta la declaración en los vencimientos definidos en el calendario tributario, se podría ver afectado por una multa monetaria dependiendo de la negligencia o error que cometa.

El endeudamiento del país sigue en aumento, no solo por la emisión de más deuda, sino también porque los rendimientos que se deben pagar son cada vez mayores.
La sanción mínima es de 10 UVT (aprox. $514.000 en 2025). | Foto: adobe stock

La DIAN impone una multa mínima equivalente a 10 UVT (aproximadamente $514.000 en 2025) y puede llegar hasta el 20% del valor de los ingresos no reportados, del patrimonio o de las consignaciones.

Contexto: Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

De hecho, si la declaración se presenta tarde, se generan también intereses moratorios sobre el impuesto a cargo. En casos graves, la omisión puede derivar en embargos de cuentas o bienes.

Es por ello que es importante que siempre esté atento a los vencimientos y las fechas en las que debe presentar el reporte.

Así puede hacer gratis su declaración de impuestos al IRS en Estados Unidos, es online
Presentarla fuera de plazo genera intereses moratorios. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?

2. Comisión de Disciplina asumió el caso de la jueza en Barranquilla que suspendió concurso para 4.000 cargos en la Fiscalía

3. Jugador de Selección Colombia deja la élite europea por Sudamérica: negocio causa revuelo

4. Luis Díaz sacó sus dotes tocando el acordeón: video del Bayern Múnich muestra cómo le fue

5. Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez advierte la “instrumentalización” de la Cancillería por parte del senador Iván Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Declaración de rentarenta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.