El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los 500.000 millones de dólares, informó la revista Forbes.

La fortuna del propietario de Tesla y SpaceX, de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el gobierno de Donald Trump.

Según una publicación de Forbes, el miércoles, su patrimonio tocó 500.100 millones de dólares antes de caer a 499.100 millones.

Ubicado detrás de Trump, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene una fortuna estimada en 350.700 millones de dólares.

Las empresas del mandatario han incrementado sus operaciones en los últimos años. | Foto: getty images

Aumento en las acciones de Tesla

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla registró en el tercer trimestre de 2025 un aumento de las ventas del 7 % con respecto al año anterior, muy por encima de las expectativas.

Después de tres meses consecutivos en descenso, el anuncio representa una señal de recuperación para el grupo dirigido por el multimillonario Elon Musk.

Entre julio y septiembre, Tesla entregó 497.099 vehículos, según un comunicado publicado el jueves, frente a los 440.000 que esperaban los analistas.

La compañía se está recuperando tras un período difícil, marcado por el crecimiento de la competencia china y las protestas contra la marca, vinculadas a las posturas políticas de Musk.

El propietario de Tesla y Space X fue el principal contribuyente a la campaña presidencial de Donald Trump y luego dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado por el mandatario para recortar el gasto público.

En varios países del mundo hubo actos de vandalismo contra vehículos y se produjeron manifestaciones frente a los concesionarios del grupo.

El repunte de las ventas se debió en su totalidad al Model Y y al Model 3, cuyas entregas aumentaron más de un 9 %, mientras que los demás modelos, el S, el X y el Cybertruck, experimentaron una caída interanual del 30%.

El empresario es una de las voces más reconocidas de la economía norteámericana. | Foto: Getty Images

Así, Tesla se está recuperando gracias a sus vehículos más asequibles: el 3 y el Y cuestan menos de 45.000 dólares en Estados Unidos, mientras que los otros tres se venden por al menos 80.000 dólares.

Según informó Forbes el miércoles, la fortuna de Musk creció gracias al aumento de las acciones de Tesla. Su patrimonio alcanzó brevemente los 500.100 millones de dólares antes de caer a 499.100 millones, publicó la revista.