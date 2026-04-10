Secretario general de la Comunidad Andina hace un urgente llamado a los presidentes de Colombia y Ecuador a retomar el diálogo

La tensión entre Colombia y Ecuador vive un nuevo capítulo tras la imposición de una tasa de aranceles del 100 % a los productos de origen colombiano.

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En las últimas horas, el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, se comunicó con los presidentes de Colombia y Ecuador en referencia a las medidas adoptadas y anunciadas por ambos países, señalando que estas tienen una implicancia directa en el bienestar de los ciudadanos colombianos y ecuatorianos, generando impactos directos en empresas y familias de ambos países, así como repercutiendo en el proceso de integración en la subregión andina.

“El secretario general expresó su profunda preocupación por las medidas recientes, señalando que, lejos de contribuir a una solución mutuamente satisfactoria, generan efectos adversos tanto para las partes como para el conjunto de la subregión andina, y podrían incidir en los compromisos internacionales asumidos, así como en el espíritu de solidaridad e integración que orienta a los países andinos”, señaló.

Gonzalo Gutiérrez, secretario General de la Comunidad Andina. Foto: Comunidad Andina

En el caso de Colombia, el embajador Gonzalo Gutiérrez destacó los efectos favorables que la Comunidad Andina ha generado sobre sus exportaciones a lo largo del proceso de integración. De acuerdo con la información presentada, las exportaciones intracomunitarias del país pasaron de 31 millones de dólares en 1969 a 3.197 millones de dólares en 2024, lo que implica un crecimiento de 103 veces.

“Este incremento ha impactado positivamente a cerca de 3.540 empresas exportadoras, entre las cuales 3.109 corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)”, señala la Comunidad Andina.

Adicionalmente, alrededor de 350 mil toneladas de productos colombianos se movilizan cada año por la frontera terrestre con Ecuador, impulsando la economía en las zonas limítrofes y beneficiando en gran medida a las mipymes.

En cuanto a Ecuador, se resaltó que sus exportaciones intracomunitarias han experimentado un notable aumento, pasando de 7,5 millones de dólares al momento de la firma del Acuerdo de Cartagena a 2.033 millones de dólares en 2024, lo que equivale a un crecimiento de 271 veces.

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“Este avance ha favorecido a aproximadamente 1.220 empresas exportadoras, de las cuales 1.010 son mipymes. Asimismo, cerca de 690 mil toneladas de productos ecuatorianos se trasladan anualmente hacia Colombia, lo que pone de manifiesto la importancia del comercio bilateral para el fortalecimiento de las economías locales y el bienestar de las comunidades en las zonas de frontera”, señaló el embajador.

Por último, el secretario general hizo un llamado urgente a retomar, a la mayor brevedad posible, el diálogo directo entre ambos países, mediante delegaciones encabezadas por autoridades del más alto nivel y con las facultades necesarias para alcanzar entendimientos concretos, resaltando la importancia de que este proceso se desarrolle en un marco constructivo y de adecuada mesura en las manifestaciones públicas.

Exportaciones de la Comunidad Andina Foto: Comunidad Andina