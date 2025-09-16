Suscribirse

Divisas

¿Seguirá bajando el precio del dólar en Colombia en septiembre de 2025? Expertos revelan si es mejor comprar o vender

La moneda estadounidense registró durante las últimas semanas una baja considerable.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 7:46 p. m.
Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down
La moneda ha registrado fluctuaciones a la baja en las últimas semanas. | Foto: Getty Images

El dólar es una de las divisas más importantes en Colombia. Muchos la ven como un activo estable y que permite resguardar el patrimonio, además de ser un activo de inversión que a largo plazo puede rentar.

Durante las últimas semanas, la divisa en Colombia ha registrado una baja considerable.

Pasó de fluctuar de los $ 4.170 en julio pasado a los $ 3.897 de los primeros días de septiembre, lo que ha traído una mayor atención de los inversionistas.

Por lo general, expertos recomiendan comprar más dólares en temporadas de baja como la actual y aprovechar cuando incremente su precio para venderlo y ganar la rentabilidad.

Dolares
El dólar americano ha caído del piso de los $ 3.900 y ha llamado la atención de inversionistas. | Foto: Adobe Stock

Por eso, una de las dudas más comunes de estos días es si seguirá bajando la divisa para saber si es mejor comprar o vender.

Es importante, primero, saber que la moneda estadounidense ha bajado de manera fuerte tras las expectativas que hay en EE. UU. por la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, que será tomada en los próximos días.

Sin embargo, el dato de inflación, que creció más del 2 %, sumado al de empleo, que aumentó, reducen la posibilidad de que se haga un nuevo recorte, por lo que se espera que la próxima semana el dólar aumente su valor.

Contexto: El dólar bordea los 3.900 pesos: oportunidad para quienes acompañarán a la Selección en la Copa 2026 y para la economía nacional
Dólar Dólares
La moneda americana es clave en la economía del país. | Foto: Adobe Stock

Con estos elementos en cuenta, expertos en la materia recomiendan aprovechar los momentos y niveles más bajos para comprar dólares, de manera escalonada. Esto permite que no se haga una compra a un solo pico y se pueda perder dinero.

De otro lado, analistas recomiendan analizar cuál puede ser la rentabilidad de ahorrar en dólares y si esta es relativamente baja en relación con otros productos financieros, ya sean las acciones, los CDT u otros activos que rentan a un porcentaje definido.

Contexto: Producto financiero que invierte en TES alcanzó su máximo histórico en la Bolsa de Valores de Colombia

El dólar sigue su tendencia bajista, aunque con alta volatilidad. Para mediados de septiembre ha bajado de la cota de los $ 3.900, incluso acercándose a los $ 3.850.

Así, ha beneficiado el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda, de quienes viajarán pronto y de quienes están haciendo diferentes transacciones en esa moneda.

Generar ingresos puede ser una tarea que requiera responsabilidad.
Para muchos, invertir en dólares puede generar una buena rentabilidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante analizar y determinar si se prefiere comprar y vender todo lo que se tenga, o si se quiere hacer transacciones escalonadas, viendo el movimiento del mercado.

En el futuro inmediato, la decisión debe tener en cuenta que lo que suceda con el dólar en Colombia depende en mayor medida del movimiento de la FED.

Hasta el momento, según le dijo a SEMANA el analista Felipe Barragán, estratega de Investigación de Mercados en Pepperstone, la decisión de Trump de descertificar a Colombia por sus pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico no provocó una fluctuación importante en la moneda americana ni una afectación considerable en el mercado colombiano. De hecho, el dólar se debilitó mucho más y el peso se fortaleció.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre su continuidad en el gobierno de Gustavo Petro: “He hecho reflexiones”

2. “Mancha el nombre de nuestro país”: alcalde de Cali habla sobre la descertificación y agradece “el reconocimiento de la Casa Blanca”

3. La polémica que definió el Real Madrid vs. Olympique de Marsella por Champions: penal levanta dudas

4. La tormenta Mario sigue su curso en el Pacífico, ¿afectará las costas de California?

5. Gustavo Petro vinculó a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dólar en Colombiadólar en colombia hoyPeso colombiano COP

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.