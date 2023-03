Semana clave para Ecopetrol: se realizará la Asamblea General y Felipe Bayón dejará el cargo de presidente

La última semana de marzo será crucial para el futuro de Ecopetrol, debido a que el 30 será la fecha de la Asamblea, la cual contará con la participación de accionistas. Un día después, será el punto final de la gestión de Felipe Bayón al mando de la compañía.

Aparte de la salida de Bayón, también se realizarán ajustes en los miembros de la Junta Directiva de la compañía, los cuales trazarán el rumbo que tendrá Ecopetrol para el futuro. Además, se llevará a cabo la primera exposición del balance de resultados del año.

Después de poco más de cinco años culminará la administración de Bayón, la cual cerró el año anterior con resultados históricos. Por un lado, la compañía tuvo 159.5 billones de pesos en ingresos totales y ganancias de 33.4 billones de pesos. Además de estas cifras, la empresa también reveló en su informe de final de año el proyecto de distribución de utilidades.

Después de más de cinco años, Felipe Bayón no continuará siendo el presidente de Ecopetrol. FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA 01 DE MARZO 2023 - Foto: Esteban Vega La Rotta

A los accionistas se les entregarán 24.38 billones en dividendos, entre los cuales 21.57 billones serán para la Nación, el socio mayorista de la empresa. Por otro lado, se propuso dividir un dividendo ordinario de 487 pesos por acción, equivalente a un pay out de 60% de la utilidad neta, sumado a un monto de carácter extraordinario de 106 por cada título.

Durante la presentación de resultados, Bayón señaló que esta propuesta buscaría saldar parte de los 26 billones del Fondo de Estabilización de Combustibles (Fepc), a partir de una porción de la parte destinada al accionista mayor de los dividendos. Esta iniciativa será planteada y puesta a aprobación en la Asamblea del 30 de marzo. Sin embargo, el nombre de la persona que reemplazará al presidente sigue en el aire.

Resumen Financiero Estado de Resultados – Grupo Ecopetrol 2022. - Foto: Ecopetrol

La elección de su sucesor puede extenderse hasta mediados de abril e inclusive lograrse en mayo. En ese tiempo y desde el próximo sábado, el vicepresidente ejecutivo, Alberto Consuegra, será el funcionario encargado hasta que haya una elección. Semanas atrás, Saúl Kattan, integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol, indicó que el nuevo presidente está en manos de los head hunters. Aunque su nombre no es descabellado en la lista de los posibles candidatos.

Alberto Consuegra será el presidente encargado. - Foto: Ecopetrol

El final de Bayón se da al mismo tiempo de la reciente polémica con la empresa Monómeros. Resulta que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, afirmó que hay una intención de compra de la compañía venezolana por medio de la petrolera.

“Queremos comprarla, pero estamos a la espera del nuevo presidente de Ecopetrol, creemos que esa empresa, bien dirigida, puede ser más rentable que la misma Ecopetrol. Tenemos que jugárnosla toda con esa compra antes de que agremiaciones de agricultores privados la compren”, expresó Benedetti en el marco de la macrorrueda de las regiones organizada por ProColombia, en la ciudad de Barranquilla.

#InformaciónRelevante ⚠️ para nuestra comunidad sobre la eventual compra de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A.👇🏽 pic.twitter.com/G7dUJvt3OU — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) March 24, 2023

Por medio de un comunicado, Ecopetrol negó esta afirmación. “Este emisor, cuyo actuar se enmarca en la estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía”, indicó la petrolera.

Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela. - Foto: afp

Sumado a ello, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también negó esa posibilidad de negociación. De acuerdo con lo expresado por el diplomático, en declaraciones a Caracol Radio, las negociaciones para adquirir la empresa de fertilizantes se realizarían por medio de Ecopetrol, por lo que sostuvo que se está a la espera de la designación del nuevo presidente de la petrolera nacional para que avance este proceso.

El jefe de cartera sostuvo que “no hay negociaciones” al tiempo que manifestó que “sería positivo que Colombia comprara Monómeros”. Sin embargo, dejó claro que esta posibilidad se debe evaluar en el marco de las relaciones con los Estados Unidos y las sanciones que ese país ha impuesto a empresas venezolanas.

“Si existiera la posibilidad, habría que evaluarla, incluso de las relaciones con Estados Unidos y las sanciones que ellos tienen con Venezuela, habría que ver si es viable económicamente. Yo también he declarado que no estoy en contra, incluso, sería positivo que Colombia comprara Monómeros, pero no se ha comenzado realmente a negociar absolutamente nada”, afirmó.

Dijo además que una alternativa, de llegarse a contemplar la compra de esta empresa, es que este proceso se pueda realizar a través de una alianza público-privada, en la cual se incluiría Ecopetrol.