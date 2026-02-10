SuperServicios afirma que precios de energía en bolsa no guardan relación con temporada de alta hidrología

El foco de la crisis invernal se ha puesto en el embalse Urrá, que fue puesto en el ojo del huracán, pues tanto la Anla como el gobierno en general afirman que venían realizando vertimientos al río Sinú que han intensificado el efecto del fenómeno climático que se registra en la actualidad: un frente frío atípico que provoca lluvias intensas en una época en la que se esperaba que no se registraran tantas y tan fuertes precipitaciones.

Durante el Consejo de Ministros realizado en Córdoba, uno de los epicentros de la crisis, con alerta roja en el embalse, por alto riesgo de desbordamiento del caudal del río, lo que ya ha provocado inundaciones, el superintendente de servicios públicos, Felipe Durán, entregó estadísticas sobre la situación de los embalses.

Se refirió en particular al caso de Urrá, que tiene una capacidad de generación de energía de 8,1 GW hora/día con sus cuatro turbinas. Según Durán, durante buena parte del año pasado ofertaban 2, 3, 4 GW hora/día a XM, alrededor de lo cual llamó la atención, porque hay reglas ambientales sobre esa ecuación, ya que de ello depende la descarga de agua que hagan luego de generar la energía.

Pero el punto en que más énfasis puso Durán fue en el hecho de que, habiendo suficiente agua para la generación hidroeléctrica, los precios de la energía en bolsa estuvieran altos.

El superintendente también reafirmó que, aun con un alto nivel del embalse, el aumento de la carga de vertimiento de agua se subió. “El primero de febrero, día de la emergencia, cuando llega el frente frío, es cuando se genera ese salto de una entrada de menos de 300 metros cúbicos por segundo a 2.300 metros cúbicos por segundo. Pero ya el embalse estaba lleno y la capacidad de amortiguación que tenía era menor”, explicó.

Consejo de Ministros se realiza en el departamento de Córdoba. 10 de febrero de 2026. Foto: Transmisión Youtube

¿Cómo están los embalses?

Según el superintendente, el nivel actual de los embalses supera el promedio histórico de 61,6 %, con mayores aportes de agua en los últimos días y efectos directos en el análisis del mercado y la formación de precios de la energía, manifestó.

El monitoreo de lo que está sucediendo en Urrá y en otros embalses que están en la mira, con alerta roja, continúa, pues el fin último será esclarecer los hechos, principalmente, para fortalecer el control y proteger a los usuarios del servicio de energía, dijo Durán.

Actualizan cifras de afectados

Durante el consejo de ministros, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, Carlos Carrillo, actualizó las cifras de la crisis invernal. Señaló que los fallecidos hasta el momento son 18 y no 19, como se había informado antes, pues ahora se hizo una corrección de ese dato.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, en el consejo de ministros del 10 de febrero de 2026. Foto: Youtube / Transmisión Consejo de Ministros

Igualmente, Carrillo afirmó que, hasta el momento, los departamentos afectados ya son 16 y 93 municipios. En esa área geográfica se han registrado 118 eventos que han dejado 3.991 viviendas destruidas, 1.700 de las cuales no son habitables. En total, las viviendas averiadas ya suman 10.346.

Con esas estadísticas en mano, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que la emergencia económica que declarará el gobierno para atender la situación demandará 8 billones de pesos, por lo cual propuso el cobro de un impuesto al patrimonio a personas jurídicas (empresas).