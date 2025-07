Suspenso por la reforma pensional: los fondos de capital privado están a la expectativa. ¿Por qué?

“Sé que estaban en conversaciones todavía, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, mirando las condiciones y demás, pero de momento no ha habido absolutamente ningún pronunciamiento”, afirma García. “Hasta ahora no tenemos una claridad del régimen de inversión del fondo del ahorro que en teoría va a ser manejado por el Banco de la República”, agrega.

Sin embargo, esa no es la única preocupación de los fondos de capital privado. En las últimas semanas, las señales en campo fiscal no han sido las mejores: la regla fiscal se suspendió por tres años, el gasto inflexible no permite hacer grandes recortes y presentar una tributaria en este momento, en plena época preelectoral, no será fácil.