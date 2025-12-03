Tarifas de gas para vehículos suben en Colombia: incrementos por departamento

Desde hace más de dos décadas, en Colombia comenzó a crecer la tendencia de modificar los automotores para que su proceso de combustión funcionara con gas en lugar de gasolina. Esta iniciativa no solo buscaba reducir los costos asociados al uso de este hidrocarburo, sino también disminuir la contaminación ambiental.

Este cambio marcó un hito en la transición energética, pues permitió que muchas personas continuaran movilizándose en las mismas condiciones, pero con un impacto ambiental considerablemente menor.

Ahora, los taxistas y otros conductores que hacen uso de este hidrocarburo comenzarán a pagar tarifas más costosas, dado que desde hace algunas horas se dio la renovación de contratos, con precios elevados.

Son varios los taxistas que dependen del gas natural. | Foto: Jorge Orozco

Es importante tener en cuenta que las alzas no se darán de la misma manera en las distintas zonas del país, sino que se diferenciará y no se aplicará en todos los departamentos.

Es decir, en los Llanos Orientales y en Antioquia, las alzas podrían llegar a tocar el 5 %, si se habla de gas natural vehicular. Mientras que en el Caribe pueden llegar a ver alzas de hasta un 13 %.

Esto es lo que dijo el gremio. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así quedarían los precios por cada región:

Eje Cafetero: hasta un 10 %

hasta un 10 % Antioquia: hasta un 5 %

hasta un 5 % Tolima – Huila: hasta un 20 %

hasta un 20 % Cundinamarca: hasta un 34 %

hasta un 34 % Meta: hasta un 5 %

hasta un 5 % Región Caribe: hasta un 13 %

hasta un 13 % Yopal: hasta un 30 %

hasta un 30 % Santander: hasta un 34 %

De acuerdo con los datos de Naturgas, solo el 4 % de los vehículos de carga se impulsan con gas. En los vehículos livianos, son el 33 %, unos 6,6 millones de carros. También hay 13,1 millones de motos, que son el 63 %, que se abastecen con el hidrocarburo.

Precisan que la edad promedio del parque automotor de carga de Colombia es de más de 20 años, la segunda más vieja de Latinoamérica después de México, siendo uno de los principales riesgos de la mala calidad del aire en el país.