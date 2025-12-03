Suscribirse

Economía

Tarifas de gas para vehículos suben en Colombia: incrementos por departamento

Estas son las zonas donde más va a subir el combustible.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 10:30 p. m.
ESTACION DE GAS BOGOTA, 25 DE FEBRERO DE 2005 FOTO: ALEJANDRO ACOSTA - REVISTA DINERO
El GNV es una de las alternativas en combustibles | Foto: Guillermo Torres /Semana

Desde hace más de dos décadas, en Colombia comenzó a crecer la tendencia de modificar los automotores para que su proceso de combustión funcionara con gas en lugar de gasolina. Esta iniciativa no solo buscaba reducir los costos asociados al uso de este hidrocarburo, sino también disminuir la contaminación ambiental.

Este cambio marcó un hito en la transición energética, pues permitió que muchas personas continuaran movilizándose en las mismas condiciones, pero con un impacto ambiental considerablemente menor.

Ahora, los taxistas y otros conductores que hacen uso de este hidrocarburo comenzarán a pagar tarifas más costosas, dado que desde hace algunas horas se dio la renovación de contratos, con precios elevados.

A las 8.30 am las estaciones de gas iniciaron el el suministro. Desde tempranas horas ya cientos de vehículos hacían largas filas para tanquear. Así fue en la estación de gas de Gazel ubicada sobre la calle 25 con carrera 8
Son varios los taxistas que dependen del gas natural. | Foto: Jorge Orozco
Contexto: Naturgas alerta que Colombia está operando al límite con gas: “No hay cómo maniobrar una contingencia”

Es importante tener en cuenta que las alzas no se darán de la misma manera en las distintas zonas del país, sino que se diferenciará y no se aplicará en todos los departamentos.

Es decir, en los Llanos Orientales y en Antioquia, las alzas podrían llegar a tocar el 5 %, si se habla de gas natural vehicular. Mientras que en el Caribe pueden llegar a ver alzas de hasta un 13 %.

Gas natural vehicular
Esto es lo que dijo el gremio. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así quedarían los precios por cada región:

  • Eje Cafetero: hasta un 10 %
  • Antioquia: hasta un 5 %
  • Tolima – Huila: hasta un 20 %
  • Cundinamarca: hasta un 34 %
  • Meta: hasta un 5 %
  • Región Caribe: hasta un 13 %
  • Yopal: hasta un 30 %
  • Santander: hasta un 34 %
Contexto: En 2024 más de 300.000 colombianos dejaron de cocinar con leña en los hogares: faltan 1,6 millones que todavía lo hacen

De acuerdo con los datos de Naturgas, solo el 4 % de los vehículos de carga se impulsan con gas. En los vehículos livianos, son el 33 %, unos 6,6 millones de carros. También hay 13,1 millones de motos, que son el 63 %, que se abastecen con el hidrocarburo.

Precisan que la edad promedio del parque automotor de carga de Colombia es de más de 20 años, la segunda más vieja de Latinoamérica después de México, siendo uno de los principales riesgos de la mala calidad del aire en el país.

Actualmente ruedan en Colombia más de 600.000 vehículos convertidos a gas natural vehicular.
Actualmente ruedan en Colombia más de 600.000 vehículos convertidos a gas natural vehicular. | Foto: Cortesía Faw Trucks

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Volcán Puracé emite nuevas emisiones de ceniza; revelan detalles de su actividad sísmica

2. Así extorsionaban a congresistas en la UNGRD: “Si no votan, no hay muros para salvar una escuela que se la iba a llevar un río”

3. Menor que asesinó a un joven en el norte de Bogotá en medio de un atraco, aceptó cargos

4. Costco demanda a la administración Trump: esto fue lo que llevó a la minorista a acudir a la justicia de EE. UU.

5. Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gas NaturalGas natural vehicularTarifas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.