Tras alza del precio de la gasolina, Villavicencio tendrá el galón más costoso

El promedio nacional para octubre se ubica en $ 9.380 por galón, el aumento de precio es de 200 pesos mensuales por galón en todo el país.

Las cinco ciudades con la gasolina más costosas desde hoy son: Villavicencio con $ 9.823, Cali $ 9.762, Bogotá $ 9.723, Manizales $ 9.716 y Pereira con $ 9.707. En cuanto a los combustibles de menor costo se encuentran Cúcuta, Pasto y Cartagena.

Colombia es uno de los países con el precio de la gasolina más bajo en el mundo, el precio promedio del galón de gasolina en el mundo es de alrededor de US$ 4,6 por galón. En el país es de US$ 2,46, hasta 50 % menor si se compara con otros países como Brasil, Perú, Canadá y España, donde el costo puede ser superior a los US$ 5. Esto, a causa del Fondo de Estabilización de precios que ha contenido el impacto del incremento de los precios. Según como lo ha manifestado en diferentes ocasiones el Ministerio de Hacienda del país.

La principal razón argumentada por el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público del país , José Antonio Ocampo, es disminuir el déficit que tiene el país por subsidiar la gasolina a través del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que permitía que el galón de la gasolina no subiera de precio mes a mes en Colombia, ya que la producción de gasolina surge a través del petróleo y el precio de la gasolina se fija por medio del valor internacional y estos superaron máximos históricos a raíz de la pandemia de covid-19 a nivel mundial.

Los gastos que representa este Fondo para el Gobierno nacional ascendieron a más de 17 billones de pesos entre 2011 y 2019, y para 2021 el Gobierno calculó que el déficit llegó a 11,4 %.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que los aumentos serán hasta finalizar el 2022. Mientras tanto, el diésel se mantendrá estable, en un promedio nacional de $ 9.018, luego del último incremento que se hizo en julio.

El Comité de Regla Fiscal, también se manifestó, asegurando que no solo es necesario subir el precio de la gasolina corriente, sino también el precio del ACPM.

“El éxito de esta medida dependerá de que se avance en la reducción de los diferenciales de precios, que hoy estarían entre 6.000 y 8.000 pesos para la gasolina y entre 10.000 y 12.000 pesos para el ACPM”, dijeron los miembros del comité.

Con el alza los precios de la gasolina varían en cada ciudad.

Así quedaron los precios:

- Villavicencio: $ 9.823

- Cali: $ 9.762

- Bogotá: $ 9.723

- Manizales: $ 9.716

- Pereira: $ 9.707

- Ibagué: $ 9.672

- Medellín: $ 9.664

- Montería: $ 9.618

- Bucaramanga: $ 9.477

- Barranquilla: $ 9.408

- Cartagena: $ 9.368

- Pasto: $ 8.222

- Cúcuta: $ 7.776

El Comité de Regla Fiscal indicó que el fondo estabilización de precios de los combustibles que permitía que el precio de la gasolina en Colombia no subiera cada mes genera un hueco fiscal de 40 billones cada año.

Para algunos analistas, parte del crecimiento de la economía de este año se dará por el subsidio a la gasolina. Estos son los servicios y productos que subirían de precio por alza en la gasolina En el caso del aumento al ACPM, el Gobierno dijo que hasta el momento el combustible no tendrá un incremento porque se va a ajustar la fórmula con la que se calcula el precio del diésel biológico. Sin embargo, el anunció generó reacciones de líderes de transportadores en Colombia.