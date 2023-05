“Tú debes ser una autoridad en consumo de pan”: la respuesta de Vicky Dávila a los ataques de Lalis, y que encendió el debate en las redes

Una fuerte polémica se desató en las redes sociales entre la directora de SEMANA, Vicky Dávila y la influencer y activista política conocida como Lalis, luego de que la reconocida periodista vallecaucana publicara un mensaje en su cuenta de Twitter en el que habla del pan en el establecimiento Tostao, y se muestra preocupada por su precio, argumentando que de esta forma se ven reflejados los efectos de la inflación.

En su trino, Vicky Dávila señaló que actualmente una unidad de este producto en la reconocida cadena de cafeterías supera los 5.000 pesos y aprovechó para recordar aquellas épocas en las que apenas costaba cien pesos, las cuales ya solo quedan en el recuerdo de miles de personas.

“Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más pobres”, dice el trino.

Así mismo, se mostró preocupada por las familias de escasos recursos, argumentando que son las que más se están viendo afectadas por el encarecimiento de precios que golpea a todo el país desde hace más de un año, argumentando que muchos productos ya se están convirtiendo en un “lujo”.

Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más… pic.twitter.com/uUvXFkNml7 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 8, 2023

De inmediato este mensaje se volvió viral en las redes sociales y cientos de internautas han aprovechado para recordar los apretones que están viviendo los hogares en todo el país, donde la inflación ha obligado a suprimir muchos gastos o gustos que antes se podían dar y que ahora deben ser reemplazados por productos de primera necesidad.

“Inflación descontrolada y los impuestos ahogando a los colombianos”, se puede leer en algunos mensajes de los seguidores de Vicky Dávila, quienes también han recordado aquellos pronósticos que apuntan a que el pan de barrio también aumentará con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que gran parte de los insumos que se usan para el mismo son importados y la subida del dólar también está afectando.

La inflación es una de las mayores preocupaciones de los colombianos hoy en día. - Foto: Imagen tomada de Twitter.

No obstante, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de la influencer y activista política Daniela Beltrán, más conocida en las redes sociales como Smile Lalis, quien arremetió contra la directora de SEMANA, descalificando sus palabras y argumentando que “vive desde el privilegio”.

“Para hacer periodismo, al menos hay que tener contexto del país. Que una ‘periodista’ privilegiada no sepa que existen panaderías de barrio, debería ser una señal para no consumir Semala. ¡Vicky, otra vez quedaste en ridículo! ¿No te cansas? [SIC]”, se lee en el mensaje.

Trino @smilelalis - Foto: Trino @smilelalis

Ante este ataque, Vicky Dávila no se hizo esperar y le contestó que “tú debes ser una autoridad en consumo de pan, evidentemente. Me falta mucho para ser, en ese aspecto, tan conocedora como tú. Acepto tu llamado de atención. Gracias, Lalis”.

“Me das la razón, eres tan pésima periodista que recurres a argumentos violentos. Pero bueno, que esperamos de una persona que perdió su puesto por mal ser humano y que ahora su único reconocimiento es ser la reina de las fake news. [SIC]”, replicó Lalis a la reacción de la directora Vicky Dávila a su mensaje.

Tú debes ser una autoridad en consumo de pan, evidentemente. Me falta mucho para ser, en ese aspecto, tan conocedora como tú. Acepto tu llamado de atención. Gracias Lalis. https://t.co/b0JgXm0sYA — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 9, 2023

Este debate entre las dos mujeres ha generado todo un revuelo en las redes sociales, donde miles de internautas han aprovechado para hacer sus observaciones en torno a la situación que atraviesa el país por culpa de la inflación.

Y es que si bien la inflación bajó para el mes de abril mostró sus primeras contracciones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), los alimentos siguen siendo uno de los sectores que más está presionando el costo de vida en todo el territorio nacional, con 3,48 puntos porcentuales de aporte. Le siguen el alojamiento, agua, electricidad y gas, con 2,53 pps, transporte (2,12 pps), restaurantes y hoteles (1,88 pps), bienes y servicios (0,8 pps) y artículos para el hogar (0,66 pps).