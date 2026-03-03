Economía

UNGRD entregará $500.000 a familias afectadas por la ola invernal entre 2021 y 2023

Estos son los departamentos en los que se hará el giro del beneficio.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 8:51 a. m.
Las zonas de La Mojana y San Jorge están bajo el agua.
Las zonas de La Mojana y San Jorge están bajo el agua. Foto: Tomada del Twitter @Dayanacalderonn - API

Durante este 3 de marzo, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNDGR) anunció un nuevo beneficio para miles de damnificados por el fenómeno de La Niña que azotó al país entre los años 2021 y 2023. Se trata del programa Jefas y Jefes Cabeza de Hogar, que es una estrategia de apoyo económico dirigida a las familias damnificadas.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, para dicha fase se entregarán cerca de $3.184 millones, que serán destinados a beneficiar a unas 6.368 personas que, aunque están registradas en el Registro Único de Damnificados (RUNDA), no habían podido ser programadas anteriormente debido a inconsistencias en sus datos.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia
Son cerca de $500.000 que recibirán familias afectadas. Foto: Tomado de X: @chucholorduy

La UNGRD girará a cada beneficiario $500.000 por única vez, que son recursos que tendrán disponibilidad para reclamarse dentro de los 60 días calendario siguientes a la activación del pago. Tenga en cuenta los departamentos programados para el giro monetario.

  • Córdoba
  • Nariño
  • Sucre
  • Chocó
  • Putumayo
  • Cesar
  • Bolívar
  • Santander
  • Cauca
  • Valle del Cauca
  • Cundinamarca
  • La Guajira
  • Antioquia
  • Magdalena
  • Atlántico
  • Bogotá
  • Guaviare
  • Caldas
  • Caquetá
  • Casanare
  • Vichada
  • Meta
Disparada del precio del petróleo en el mundo, por guerra en Oriente Medio, cuando Colombia apenas empezaba a bajar la gasolina

De acuerdo con los datos de la entidad, el programa alcanza un 80% de ejecución, lo que significa unos 390.000 beneficiarios en todo el país.

Noticias Destacadas