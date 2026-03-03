UNGRD entregará $500.000 a familias afectadas por la ola invernal entre 2021 y 2023

Durante este 3 de marzo, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNDGR) anunció un nuevo beneficio para miles de damnificados por el fenómeno de La Niña que azotó al país entre los años 2021 y 2023. Se trata del programa Jefas y Jefes Cabeza de Hogar, que es una estrategia de apoyo económico dirigida a las familias damnificadas.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, para dicha fase se entregarán cerca de $3.184 millones, que serán destinados a beneficiar a unas 6.368 personas que, aunque están registradas en el Registro Único de Damnificados (RUNDA), no habían podido ser programadas anteriormente debido a inconsistencias en sus datos.

Son cerca de $500.000 que recibirán familias afectadas. Foto: Tomado de X: @chucholorduy

La UNGRD girará a cada beneficiario $500.000 por única vez, que son recursos que tendrán disponibilidad para reclamarse dentro de los 60 días calendario siguientes a la activación del pago. Tenga en cuenta los departamentos programados para el giro monetario.

Córdoba

Nariño

Sucre

Chocó

Putumayo

Cesar

Bolívar

Santander

Cauca

Valle del Cauca

Cundinamarca

La Guajira

Antioquia

Magdalena

Atlántico

Bogotá

Guaviare

Caldas

Caquetá

Casanare

Vichada

Meta

De acuerdo con los datos de la entidad, el programa alcanza un 80% de ejecución, lo que significa unos 390.000 beneficiarios en todo el país.

Miles de familias fueron afectadas por la ola invernal. Foto: Cortesía OAGRD Cartagena

Es importante recordar que durante esos años se desató una fuerte emergencia invernal en La Mojana, tras el rompimiento del jarillón de Cara de Gato, ubicado en San Jacinto del Cauca (Bolívar), que generó el ingreso de grandes cantidades de agua en las comunidades mojaneras, inundando 11 municipios de 4 departamentos:

San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Guaranda, Majagual, San Benito Abad, Sucre, San Marcos y Caimito (Sucre) y Nechí (Antioquia).

Al 17 de diciembre de 2021, habían resultado afectadas 38.325 familias y 93.722 personas, motivo por el cual se decretó calamidad pública por la afectación en los cuatro departamentos de la subregión de La Mojana y los efectos de carácter humanitario asociados.

Las intensas lluvias afectaron a miles de hogares. Foto: Prensa Gobernación de Sucre