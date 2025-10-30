Suscribirse

Educación

Anuncian alivios para créditos del Icetex: así puede acceder al beneficio

Siga los pasos para acceder al buen descuento que ofrecen.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 4:17 p. m.
Este es el beneficio que tendrán muchos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Icetex es una de las instituciones claves para la educación en Colombia, pues permite a miles de estudiantes costear universidades e instituciones en el país y en el exterior, que tienen una matrícula elevada y que para muchos es imposible de pagar.

Sin embargo, solicitar un crédito en esta entidad puede convertirse en una tortura para muchos, dado que los estudiantes no logran asumir las cuotas elevadas y los préstamos que en ocasiones superan hasta los 100 millones de pesos.

El Icetex es una entidad de financiación de la educación clave en Colombia. | Foto: SEMANA

Adicional a ello, el Gobierno Nacional quitó un subsidio que se le aplicaba a la tasa de interés y que beneficiaba a miles de estudiantes. Ahora, muchos tienen que pagar mensualmente un valor mayor dada la ausencia del beneficio.

Dentro de los créditos existen una serie de alivios transitorios, que permiten hacer más cómodo el pago de las cuotas. Son varias las razones por las que los titulares del crédito pueden pedir la interrupción temporal de los pagos.

Entre las razones están:

  • Interrupción temporal de pagos por desempleo
  • Enfermedad grave
  • Estudiantes que no han terminado su plan de estudios.
El decreto ya estaría listo.
Así puede acceder. | Foto: Colprensa

¿Cómo puede acceder a estos alivios y quiénes pueden pedirlos?

Estos alivios pueden ser solicitados únicamente por estudiantes que se encuentren en etapa de estudios y que, adicional, hayan agotado los giros de su crédito, quienes pueden solicitar giros adicionales para matrícula o sostenimiento.

Si el beneficiario o titular está en mora, la entidad también ofrece una condonación de intereses para quienes tengan obligaciones vencidas de entre 61 y 90 días.

Para solicitar la interrupción temporal de los pagos, deberá solicitar y diligenciar el formato de solicitud de prórroga o interrupción. Luego radicarlo ante la ventana digital de Icetex.

Librería
Conozca los pasos. | Foto: 123RF

Si desea acceder a los giros adicionales, debe consultar la documentación necesaria según su caso y contactar al Icetex para la posterior radicación.

El alivio ofrece cerca del 75% de la condonación de intereses corrientes y de mora vencidos. También ofrecen el pago de la deuda en dos cuotas consecutivas para que quede al día.

