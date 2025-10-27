La condición que tendrán los colegios en Colombia para asegurar evaluaciones justas

Con la llegada de las últimas semanas del calendario escolar, los colegios y estudiantes realizan las labores finales con el objetivo de alcanzar las metas académicas.

En el caso de los alumnos, por medio de los trabajos y evaluaciones finales, se busca asegurar el paso al siguiente grado y evitar problemas al finalizar los procesos de cómputo.

Por otro lado, las instituciones buscan garantizar el correcto desarrollo de los procesos de evaluación, de modo que cada uno de los estudiantes sea analizado bajo los diversos criterios establecidos por la ley.

Sin embargo, hay un proceso que no debe pasarse por alto por parte de las instituciones educativas, ya que es primordial según las leyes del país.

Este consiste en brindar el acompañamiento adecuado a los estudiantes con bajo rendimiento académico, con el objetivo de conocer las causas del mismo y establecer las rutas a seguir en compañía de los padres o acudientes del menor y las entidades rectoras en la materia.

Los estudiantes deben informar sobre alguna circunstancia que altere su proceso de aprendizaje. | Foto: Juan Diego Mercado - SEMANA.

Si una institución no realiza las labores de acompañamiento, puede dar lugar a diversos procesos, los cuales buscan, en todo caso, el bienestar del estudiante.

Además, las leyes del país indican que las instituciones deben contar con una serie de criterios bajo los cuales se analicen los casos en los que se pueda facilitar la promoción de un estudiante, siempre que este cumpla con una serie de condiciones.

“Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior”, señala el Decreto 1290.

Por otra parte, el abogado Fernando Beltrán, por medio de su canal de TikTok, destaca que el sistema de evaluación de los colegios debe ser de conocimiento de los padres de familia, quienes tienen todo el derecho de recibir informes sobre el proceso académico del menor y las acciones que se realizan para mejorar su desempeño.