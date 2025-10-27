Suscribirse

La condición que tendrán los colegios en Colombia para asegurar evaluaciones justas

El año escolar está por finalizar en el país.

Manuel Santiago Sánchez González

27 de octubre de 2025, 11:22 p. m.
En el regreso a clases, este lunes 27 de enero, estudiantes de la Institución Técnica Comercial Villa del Sur serán recibidos con una nueva sede, $18.185 millones se invirtieron en la nueva infraestructura de la sede educativa principal de Villa del Sur con capacidad para 1.120 estudiantes. 25 aulas nuevas, tres aulas mejoradas, una biblioteca escolar y una placa polideportiva hacen parte de la nueva planta física ubicada en la comuna 11 de Cali. Fotos Raúl Palacios / El País.
Los colegios deben brindar acompañamiento a los estudiantes | Foto: Raúl Palacios

Con la llegada de las últimas semanas del calendario escolar, los colegios y estudiantes realizan las labores finales con el objetivo de alcanzar las metas académicas.

En el caso de los alumnos, por medio de los trabajos y evaluaciones finales, se busca asegurar el paso al siguiente grado y evitar problemas al finalizar los procesos de cómputo.

Por otro lado, las instituciones buscan garantizar el correcto desarrollo de los procesos de evaluación, de modo que cada uno de los estudiantes sea analizado bajo los diversos criterios establecidos por la ley.

Sin embargo, hay un proceso que no debe pasarse por alto por parte de las instituciones educativas, ya que es primordial según las leyes del país.

Este consiste en brindar el acompañamiento adecuado a los estudiantes con bajo rendimiento académico, con el objetivo de conocer las causas del mismo y establecer las rutas a seguir en compañía de los padres o acudientes del menor y las entidades rectoras en la materia.

Estudiantes no acuden a las aulas de clase en el Bajo Cauca antioqueño.
Los estudiantes deben informar sobre alguna circunstancia que altere su proceso de aprendizaje. | Foto: Juan Diego Mercado - SEMANA.

Si una institución no realiza las labores de acompañamiento, puede dar lugar a diversos procesos, los cuales buscan, en todo caso, el bienestar del estudiante.

Además, las leyes del país indican que las instituciones deben contar con una serie de criterios bajo los cuales se analicen los casos en los que se pueda facilitar la promoción de un estudiante, siempre que este cumpla con una serie de condiciones.

“Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior”, señala el Decreto 1290.

Por otra parte, el abogado Fernando Beltrán, por medio de su canal de TikTok, destaca que el sistema de evaluación de los colegios debe ser de conocimiento de los padres de familia, quienes tienen todo el derecho de recibir informes sobre el proceso académico del menor y las acciones que se realizan para mejorar su desempeño.

@abogadovertical Aquí te traigo un mención muy general del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, para tenerlo en cuenta #colegio #estudiantes #examenes #aprobar #aprobarexamen #convivencia #abogado #educacion #calicolombia🇨🇴 #colombiano ♬ sonido original - Fernando Beltrán

“Si un estudiante tiene un bajo rendimiento académico, tiene derecho a recibir un acompañamiento por parte del colegio y vos, como padre de familia, tenés el derecho también de estar informado de esa situación. Entonces, si un estudiante pierde el año escolar sin previo aviso, es porque algo estuvo mal. Si sentís que al colegio se le olvidó hacer su trabajo, tenés derecho a exigir respuestas”, destaca Beltrán.

