Acceda a los cursos de inglés gratis que tiene el Sena: mejore su hoja de vida

Si desea aprender el idioma, siga estos pasos.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 12:53 p. m.
Acceder a este curso es muy fácil.
El Sena es una de las entidades públicas más importantes en el sector educativo del país, dado que invierte en el desarrollo social y técnico de los trabajadores del país, ofreciendo formación profesional integral gratuita para la inserción laboral y el progreso económico.

Lo que busca inicialmente es capacitar a los colombianos a través de programas técnicos, tecnológicos y complementarios, con el objetivo de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.
Entre los programas educativos que ofrecen está el de idiomas, especialmente el del inglés, que es uno de los idiomas más apetecidos en los sectores laborales actualmente. Si usted desea acceder a estos cursos, tenga en cuenta los siguientes aspectos.

Lo primero es que el curso al que puede acceder se denomina English Does Work, que es gratuito y virtual, permitiendo a las personas en cualquier región del país, incluso colombianos en el exterior, acceder al programa y mejorar el nivel, desde cero y hasta intermedio.

Contexto: Cuáles son los requisitos del Sena para aplicar a convocatoria de trabajo en España: pagan $9 millones

La formación se compone de 13 niveles que están diseñados a través del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Tras completar los módulos, los estudiantes pueden alcanzar un nivel intermedio de B2.

National Geographic ofrece curso gratuito de inglés para aprender desde casa: así puede inscríbese.
Los estudiantes tienen acceso a los contenidos interactivos y también las actividades prácticas en cada nivel. El curso también ofrece un acompañamiento de instructores, que resuelven dudas y ofrecen orientación diaria.

Contexto: Sena abrió convocatoria para cursos virtuales gratis: aplique a los que duran entre 48 horas y 3 meses

Si lo desean, las personas también pueden asistir a sesiones en vivo y ver las grabaciones o regresar sobre ellas cuando les convenga o deseen. Al ser un programa 100% virtual, las personas pueden acceder a este las 24 horas del día. El avance dependerá netamente de ellos, pues cada nivel podría ser completado en dos días aproximadamente.

Al invertir en la educación técnica, se generan oportunidades laborales y se contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades. De esta manera, se fortalece el tejido social y se promueve un futuro más próspero para el país.
Para registrarse deberá ingresar al portal de Sofía Plus y crear una cuenta o ingresar con sus credenciales. Allí busca los cursos de inglés, elige el nivel que desee y haga clic en inscripción.

