Acceda a los cursos de inglés gratis que tiene el Sena: mejore su hoja de vida

El Sena es una de las entidades públicas más importantes en el sector educativo del país, dado que invierte en el desarrollo social y técnico de los trabajadores del país, ofreciendo formación profesional integral gratuita para la inserción laboral y el progreso económico.

Lo que busca inicialmente es capacitar a los colombianos a través de programas técnicos, tecnológicos y complementarios, con el objetivo de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse. | Foto: Semana

Entre los programas educativos que ofrecen está el de idiomas, especialmente el del inglés, que es uno de los idiomas más apetecidos en los sectores laborales actualmente. Si usted desea acceder a estos cursos, tenga en cuenta los siguientes aspectos.

Lo primero es que el curso al que puede acceder se denomina English Does Work, que es gratuito y virtual, permitiendo a las personas en cualquier región del país, incluso colombianos en el exterior, acceder al programa y mejorar el nivel, desde cero y hasta intermedio.

La formación se compone de 13 niveles que están diseñados a través del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Tras completar los módulos, los estudiantes pueden alcanzar un nivel intermedio de B2.

Con este curso gratuito de inglés puede aprender desde casa: así puede inscríbirse. | Foto: Agencia 123rf

Los estudiantes tienen acceso a los contenidos interactivos y también las actividades prácticas en cada nivel. El curso también ofrece un acompañamiento de instructores, que resuelven dudas y ofrecen orientación diaria.

Si lo desean, las personas también pueden asistir a sesiones en vivo y ver las grabaciones o regresar sobre ellas cuando les convenga o deseen. Al ser un programa 100% virtual, las personas pueden acceder a este las 24 horas del día. El avance dependerá netamente de ellos, pues cada nivel podría ser completado en dos días aproximadamente.

Tenga en cuenta los cursos disponibles. | Foto: Sena Regional Cauca