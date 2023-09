Estados Unidos: la elección número uno de los colombianos para estudiar en el exterior

Profesionales más competitivos

Sueños hechos realidad

Andrea Yulieth Lloreda Flórez

Sergio Andrés Rincón Rosales

“Cuando salí del país pensé que tenía una diferencia muy grande con personas de otras partes del mundo. Pero me di cuenta que las bases que tenía y todo lo que aprendí en Colombia, tanto en mi pregrado como en mi experiencia laboral, me iba a permitir estar al nivel de los demás. No tengan miedo a arriesgarse y no se sientan inferiores por creer que la educación de Colombia no es buena, porque sí lo es”.