Icetex anunció alivio para estudiantes que tienen créditos: esta es la lista de beneficiados
El Ministerio de Educación confirmó la transferencia de recursos a la entidad.
Desde hace varios años, cada vez son más los jóvenes que buscan alternativas para poder estudiar. Una de ellas son los créditos educatrivos, que en su mayoría son otorgados y solicitados a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos (Icetex).
Esta institución, además de los créditos, ofrece ciertos beneficios para quienes acceden a las líneas. Recientemente, se conoció un nuevo alivio que tendrían los créditos que cumplan algunos requisitos.
El Ministerio de Educación confirmó un giro de 230.529 millones de pesos para respaldar dichos beneficios, que se aplicarían en el segundo semestre académico de 2025.
Los recursos se dividirán en cuatro caminos claves. El primero, en subsidios de sostenimiento; el segundo, es condonaciones parciales de capital; el tercero, en condonaciones totales para estudiantes destacados en los exámenes de Estado, y el cuarto, en la cobertura de compromisos de semestres anteriores relacionados con el subsidio a la tasa de interés.
Serán cerca de 46.000 estudiantes los que recibirán subsidios de sostenimiento para el semestre que cursan. Dicho beneficio estará dirigido exactamente a quienes renovaron sus créditos educativos a largo plazo y que cumplen con criterios de focalización definidos por el Icetex.
Así se repartirán los dineros asignados para tal fin:
- 117.050 millones se irán al subsidio de sostenimiento en el segundo semestre de 2025.
- 67.448 millones irían para el cubrimiento de condonaciones parciales para estudiantes priorizados por su nivel de vulnerabilidad socioeconómica.
- 17.670 millones se utilizarían en las condonaciones totales para los mejores puntajes Saber Pro.
- 28.361 millones serán enviados a compromisos pendientes del primer semestre del año, especialmente en lo relacionado con el subsidio a la tasa de interés.
El Icetex indica que el proceso de giro de los recursos está en curso y que los giros de sostenimiento se harán directamente a las cuentas de ahorros registradas por los estudiantes beneficiarios, por lo que es clave mantener la información actualizada.