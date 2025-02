Icetex | Estudiante le recriminó a Petro por su “comportamiento improvisado” y trinos culpando a otros de su incumplimiento de campaña

Petro aseguró en X : “Este informe no tiene en cuenta el dato más importante, fue la Corte Constitucional, en su sabiduría— aunque no entienda las razones—, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos, que el gobierno logró aprobar en el Congreso. Pregunto ¿por que la derecha colombiana grita ahora porque no hay subsidios a la tasa de interés de créditos del Icetex cuando fué ella la que promovió su derrumbe en la Corte, y además desfinanció al Estado para que mi Gobierno no cumpliera su programa? Por eso el Gobierno se volcó de lleno a lograr gratuidad en la universidad pública. Ya hemos creado 130.000 nuevos cupos completamente gratuitos en todo el país”.

De esta manera, el presidente Petro cuestionó un informe que recopila los testimonios de estudiantes que fueron clave para elegir al mandatario, en el que manifiestan su total frustración porque Petro les prometió condonar deudas y ahora tienen que pagar mucho más por sus créditos de estudio. Todo lo contrario a lo prometido por él. “ Pues lo que nosotros hemos conocido de los jóvenes es que están bastante preocupados, algunos van a intentar hacer el esfuerzo de pagarlos, pero en muchos deben tomar la decisión de simplemente esperar el reporte (de moroso), porque no hay otra solución y más porque acá es claro que estas decisiones sí son irresponsables. Y yo quisiera decirles algo, que los estaba escuchando del trino del presidente, y es que yo le quiero decir al presidente que no sea irresponsable y no engañe las personas”, dijo Castañeda en la emisora Blu Radio.

“Esto hace parte de la voluntad política del Gobierno, o sea, la falta voluntad política, pero además, yo creo que esto hace parte de su comportamiento habitual, de un comportamiento improvisado, declaraciones que no son claras. Además que aquí hay algo que señalar y es que nosotros no venimos peleando la reforma del Icetex hace 3 años que llegó Gustavo Petro al poder. No. Nosotros venimos desde el 2018 denunciando que el Icetex no tiene solidez, que el Icetex tiene problemas de fondo y le dijimos, cuando llegó Gustavo Petro: ‘Oiga, hay una cosa y es que necesitamos la reforma de urgente’. Cosa que no pasó y cosa que en 3 años no ha pasado absolutamente nada, porque en noviembre, cuando nosotros advertimos que no solo servía que consiguieran los recursos para los créditos de 2025, sino que necesitábamos hacer una reforma urgente porque al no haberlas iba a seguir profundizando la crisis y la iban a pagar las familias. Pues es totalmente una crónica de una muerte anunciada porque esto ya lo preveíamos y hoy no han tomado las medidas por falta de voluntad política”, explicó la estudiante.