Educación
Icfes: de esta manera podrá consultar los resultados de la prueba desde el viernes 10 de octubre
Miles de estudiantes esperan conocer el resultado del examen.
A lo largo del viernes 10 de octubre, el Icfes publicará los resultados de las más recientes pruebas realizadas por la entidad en las diversas regiones del país.
A través de estos resultados, los estudiantes e instituciones académicas podrán conocer los puntajes obtenidos y su desempeño a nivel nacional.
Es importante señalar que los resultados de la prueba pueden abrir la posibilidad de acceder a becas en universidades del país o cumplir con los requisitos de admisión establecidos por estas instituciones.
El examen Saber 11 es la prueba mediante la cual se evalúa la calidad de la educación media en Colombia. Además, es un requisito obligatorio tanto para ingresar a programas de educación superior como para culminar la etapa de bachillerato.
Desde hace varios años, el examen está compuesto por cinco áreas de evaluación que miden competencias en:
- Lectura crítica
- Matemáticas
- Sociales y ciudadanas
- Ciencias naturales
- Inglés
Las personas pueden repetir el examen, y el puntaje más alto será el que se utilizará para los trámites posteriores.
En algunas regiones del país se presentaron dificultades logísticas para la aplicación de la prueba; sin embargo, el Icfes logró habilitar fechas adicionales para garantizar que los estudiantes pudieran presentarla.
Paso a paso para consultar los resultados del Icfes
- Ingresar al portal web: lo primero que se debe hacer es acceder al sitio web oficial del Icfes: https://www.icfes.gov.co/resultados.html
- Seleccionar la prueba a consultar: el Icfes realiza cinco tipos de pruebas: Saber 11, Saber Pro, Saber TyT, Validación y Pre Saber. Seleccione la prueba cuyos resultados desea consultar.
Ingresar los datos personales
En primer caso debe completar el formulario con la siguiente información:
- Tipo y número de documento de identidad
- Fecha de nacimiento
- Número de registro (asignado a cada estudiante que presentó la prueba)
Se debe señalar que si no conoce el número de registro, el sistema le permitirá ingresar con los demás datos. Presione el botón “Ingresar” o “Entrar”. Es posible que deba completar una verificación CAPTCHA (“No soy un robot”).
Por último, verifique los resultados. Una vez dentro del sistema, se mostrará un resumen detallado de los resultados, incluyendo:
- Puntajes en las diferentes áreas evaluadas
- Desempeño general
En dicho portal también podrá descargar los resultados en formato PDF. Si encuentra algún error o inconsistencia en los resultados, podrá comunicarse con el Icfes a través de los canales de atención habilitados para este dicho fin.