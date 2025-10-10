Icfes: de esta manera podrá consultar los resultados de la prueba desde el viernes 10 de octubre

A lo largo del viernes 10 de octubre, el Icfes publicará los resultados de las más recientes pruebas realizadas por la entidad en las diversas regiones del país.

A través de estos resultados, los estudiantes e instituciones académicas podrán conocer los puntajes obtenidos y su desempeño a nivel nacional.

Es importante señalar que los resultados de la prueba pueden abrir la posibilidad de acceder a becas en universidades del país o cumplir con los requisitos de admisión establecidos por estas instituciones.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) | Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

El examen Saber 11 es la prueba mediante la cual se evalúa la calidad de la educación media en Colombia. Además, es un requisito obligatorio tanto para ingresar a programas de educación superior como para culminar la etapa de bachillerato.

Desde hace varios años, el examen está compuesto por cinco áreas de evaluación que miden competencias en:

Lectura crítica

Matemáticas

Sociales y ciudadanas

Ciencias naturales

Inglés

Las personas pueden repetir el examen, y el puntaje más alto será el que se utilizará para los trámites posteriores.

En algunas regiones del país se presentaron dificultades logísticas para la aplicación de la prueba; sin embargo, el Icfes logró habilitar fechas adicionales para garantizar que los estudiantes pudieran presentarla.

Paso a paso para consultar los resultados del Icfes

Ingresar al portal web: lo primero que se debe hacer es acceder al sitio web oficial del Icfes: https://www.icfes.gov.co/resultados.html Seleccionar la prueba a consultar: el Icfes realiza cinco tipos de pruebas: Saber 11, Saber Pro, Saber TyT, Validación y Pre Saber. Seleccione la prueba cuyos resultados desea consultar.

Ingresar los datos personales

En primer caso debe completar el formulario con la siguiente información:

Tipo y número de documento de identidad

Fecha de nacimiento

Número de registro (asignado a cada estudiante que presentó la prueba)

Se debe señalar que si no conoce el número de registro, el sistema le permitirá ingresar con los demás datos. Presione el botón “Ingresar” o “Entrar”. Es posible que deba completar una verificación CAPTCHA (“No soy un robot”).

Por último, verifique los resultados. Una vez dentro del sistema, se mostrará un resumen detallado de los resultados, incluyendo:

Puntajes en las diferentes áreas evaluadas

Desempeño general