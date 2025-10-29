Ley obligaría a colegios a respetar derecho poco conocido que favorece a los estudiantes

En el país, miles de estudiantes enfrentan las últimas semanas del año escolar con el objetivo de completar los logros que los conduzcan a un nuevo grado.

Cada año, las instituciones académicas desarrollan sus planes de enseñanza con el propósito de ofrecer las herramientas necesarias a cada uno de sus estudiantes y, de esta manera, garantizar el acceso a la educación de los menores del país.

Sin embargo, al mismo tiempo deben implementar procesos de evaluación para medir el nivel de aprendizaje de los mismos.

Los estudiantes tienen derecho a un proceso de acompañamiento. | Foto: Raúl Palacios

Para garantizar el correcto desarrollo de estos procesos, el país cuenta con el Decreto 1290 de 2009, el cual establece que un estudiante tiene derecho a un proceso de acompañamiento en el que se detecten las falencias de su desempeño académico.

Por medio del acompañamiento, se pueden identificar las causas de las dificultades y definir la manera en que se brindarán las opciones para que el estudiante mejore su rendimiento.

Si dicho acompañamiento no se desarrolla, se estarían vulnerando los derechos del estudiante, y ante una eventual pérdida del año escolar, se podrían interponer diversos procesos ante las entidades de control.

El decreto mencionado también establece los principales métodos que deben tenerse en cuenta por parte de los docentes para la evaluación de los estudiantes y su promoción al siguiente grado.

En primer lugar, se destaca que se deben identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.

Por otra parte, los actores del proceso de aprendizaje deben proporcionar información básica que permita consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Además, se debe garantizar la entrega de la información necesaria para implementar estrategias pedagógicas que apoyen a los estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en su proceso formativo.

¿Qué dicen los expertos?

El abogado Fernando Beltrán, por medio de su canal de TikTok, explicó el funcionamiento de los sistemas de evaluación que deben ejecutar los colegios y sus docentes, así como las obligaciones que tienen los maestros frente a los procesos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes.