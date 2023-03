Mujeres: así pueden aplicar a las becas de Reino Unido que ofrece el British Council

Muchas mujeres terminan sus estudios universitarios y son pocas las afortunadas que logran conseguir un trabajo, donde puedan desarrollar las habilidades que por semestres aprendieron. Entre las opciones para salir adelante y no quedarse sin hacer nada, es seguir formándose para ampliar sus conocimientos y así poder aplicar a cargos con una mayor remuneración.

Por su parte, el British Council, un organismo que trabaja en Colombia desde hace más de 80 años, que tiene como objetivo propiciar el intercambio académico y cultural entre Colombia y Reino Unido, anunció una convocatoria de becas para mujeres que estén interesadas en continuar su formación de posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

Estas becas permitirán que más de 100 mujeres del sur y el este de Asia, Europa y América, puedan obtener un título de posgrado en una universidad de Reino Unido. De acuerdo con British Council, en asociación con 21 universidades de todo el territorio británico, el programa incluirá las tasas de matrícula, estipendio mensual, gastos de viaje, tasas de visado y gastos médicos. Asimismo, la beca incluye la posibilidad de una ayuda adicional para mujeres con hijos o familiares dependientes.

De acuerdo con la directora regional de Inglés, Educación, Arte y Cultura del British Council, Camila Morsch, este instituto “ha diseñado este programa para mitigar la ausencia de representación femenina en ciertas áreas del campo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), así como en otros campos como la academia y la industria”. De hecho, cabe mencionar que en países como Brasil, aunque hay un número significativo de mujeres en las universidades, solamente el 2% alcanza roles senior en ciencia y tecnología.

British Council anunció una convocatoria de becas para mujeres que estén interesadas en continuar su formación de posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Requisitos para aplicar a estas becas

Las mujeres interesadas para aplicar a esta beca deben ser de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, México, Perú o Venezuela.

Tengan un título universitario que les permita acceder a uno de los cursos de postgrado preseleccionados en una universidad del Reino Unido

Ser profesionales activas con experiencia laboral o interés demostrado en su campo.

Tener el nivel de inglés exigido para cursar estudios de postgrado o de investigación en una universidad del Reino Unido.

Tener disponibilidad para realizar el máster en Reino Unido entre septiembre de 2023 a octubre de 2024.

Mujeres que puedan demostrar que necesitan ayuda económica.

Estas becas permitirán que más de 100 mujeres del sur y el este de Asia, de Europa y de América, puedan obtener un título de posgrado en una universidad de Reino Unido. - Foto: 123RF

¿Cómo solicitar la beca?

De acuerdo con British Council, la solicitud debe dirigirse directamente a las universidades participantes que se encuentran listadas en la página oficial de la organización en mención. Asimismo, cabe mencionar que las interesadas pueden presentar más de una solicitud para aplicar a las becas que se ofrecen.

“Los plazos de solicitud de becas de máster pueden variar en función de la institución. Por favor, comprueba cuidadosamente los plazos con la institución elegida para evitar cualquier decepción. Algunas universidades cierran el proceso de selección a mediados de marzo/23. Todas las universidades cierran a finales de marzo/23″, señala British Council.

Nuevo programa de bilingüismo e intercambios entre universidades afroamericanas y colombianas

La Cancillería de Colombia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos firmaron una Política Bilateral U.S. Colombia Action Plan on Racial and Ethnic Equality, también conocido por sus siglas en español Capree, esta política tiene como propósito entre otros fortalecer el bilingüismo e intercambio entre comunidades afro de los dos países.

El lanzamiento del programa para la promoción del bilingüismo e Intercambios entre Universidades Afroamericanas de EEUU y Universidades Colombianas contó con la firma de un MOU en el marco de la coalición para la Inclusión, Equidad y Desarrollo Afro.

Desde la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, se ideó proclamar el Decenio Afrodescendiente desde los sonidos de la herencia. - Foto: Iván Valencia

A esta iniciativa inicialmente se suman Universidad del Pacífico, Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica del Chocó UTCH, Unitecnar de Cartagena, Morgan State University, Igualmente se suman como dinamizadores la Asociación de Alcaldes Amunafro y la Comisión Legal Afro del Congreso de Colombia.

Con esta iniciativa se busca fortalecer el nivel de manejo de inglés de estudiantes, docentes, líderes comunitarios, emprendedores, mujeres y funcionarios del sector público para que se inserten a los nuevos mercados laborales, económicos y académicos, convirtiéndose en promotores del bilingüismo como media de desarrollo del pueblo afrodescendiente en Colombia.

La creación del programa de inmersión local en Colombia para llevar profesores y estudiantes de Estados Unidos a Colombia, que permitirá que ellos conozcan de primera mano la vida de nuestras comunidades, la riqueza de las tradiciones, la convivencia con la naturaleza, y así identificar e intercambiar ideas de cómo aprovecharlas mejor, estos intercambios van a crear relaciones dinámicas entre las comunidades afrodescendientes de las Américas y Caribe.

Luis Gilberto Murillo embajador de Colombia en Estados Unidos - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este programa beneficiará, en el primer año, a más de 1000 afrocolombianos con formación en bilingüismo, incrementando su capacidad de socialización, facilitando sus relaciones y el conocimiento de nuevas culturas.

La firma de la iniciativa de inclusión, equidad y desarrollo afro, the academic network, inc /the national association of hbcu students and ex alumni y las universidades consolidará la presencia de las Universidades Históricamente Negras (HBCU), estudiantes y exalumnos como un socio en América Latina que apoya la educación objetiva de los afrodescendientes que residen en la región.