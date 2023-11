Orgullo colombiano: escuela en Pitalito, Huila, es la mejor en educación ambiental del mundo

Mientras que Vikas Pota, Fundador de T4 Education y de los ‘World’s Best School Prizes’, manifestó: “Mis más sinceras felicitaciones a la Institución Educativa Municipal Montessori de Pitalito - Huila, sede San Francisco en Colombia. Los docentes de todo el mundo deberían tomar como ejemplo el brillante trabajo de esta escuela y la diferencia que están logrando en tantas vidas en su comunidad. Y los gobiernos deberían mirar el trabajo pionero que están realizando mientras trabajan en buscar respuestas a los grandes desafíos que enfrentamos hoy en día. Donde ustedes lideren, ellos deberán seguirlos. Este logro extraordinario ha sido posible gracias al liderazgo, la visión y la cultura que su escuela supo fomentar y me llena de orgullo otorgarles el World’s Best School Prizes for Environmental Action 2023″.