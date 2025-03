Universidad Javeriana revela estado de la infraestructura educativa del país. Estas son las cifras

Por su parte, el LEE de la Javeriana menciona en su investigación que en 2018 el 84 % de las sedes educativas no cumplían con la norma de sismo resistencia NSR 10, el 11,7 % no contaba con acueducto, el 17,8 % no contaba con servicio eléctrico y el 24 % eran propensas a riesgos naturales como deslizamientos e incendios, según un diagnóstico del Ministerio de Educación Nacional (MEN), evidenciando la necesidad de mejorar la infraestructura escolar Colombiana.