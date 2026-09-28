“Hasta no hace mucho, eran reputados miembros de la sociedad bogotana. Sus hijos estudiaban en colegios bilingües y costosos, y poseían además carros de alta gama y propiedades en varios puntos del país, incluyendo un ‘penthouse‘ enorme en un edificio cerca del Parque de la 93, el cual fue remodelado hace poco. Pero su panorama es otro, tras haber promovido desde 2008 el fallido negocio del hotel boutique Quarzo Bal Harbour, en Miami, por el que deben más de US$40 millones a inversionistas que les creyeron”, informó ‘El Espectador‘.

Se trataba de reclamaciones discutidas dentro del litigio civil. Dicho proceso terminó mediante un acuerdo aprobado judicialmente sin admisión de responsabilidad y las obligaciones pactadas fueron cumplidas íntegramente. Según se denunció en ese momento, muchas personas reconocidas en Colombia, desde excongresistas hasta militares retirados, así como empresarios, consignaron a la familia millonarios montos que llegaron a los cerca de 40 millones de dólares entre todos, que tenían como fin la remodelación de tres torres de apartamentos en Bal Harbour (Miami) para convertirlos en un lujoso hotel cinco estrellas del cual todos se lucrarían mediante la renta o venta de los apartamentos. Uno de ellos funcionó y los demás nunca vieron la luz.

El caso se convirtió en un complejo pleito inmobiliario en el cual muchos de los afectados presentaron recursos legales. Los inversionistas se percataron de los incumplimientos en el pago de dividendos y más de uno acudió a la corte de Miami a solicitar la ley de bancarrota para el megaproyecto.

Actualización. El proceso civil mencionado en esta publicación terminó mediante un acuerdo aprobado judicialmente. Las reclamaciones fueron controvertidas, el acuerdo no incluyó admisión de responsabilidad, el pago transaccional de USD 875.000 fue cumplido íntegramente y la hipoteca fue cancelada en febrero de 2026. Carlos Elías Mahecha Díaz fue declarado no culpable de los diez cargos formulados en su contra. El 22 de noviembre de 2024, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida expidió el Judgment of Acquittal dentro del caso No. 19-20738-CR-BLOOM/MARRA.