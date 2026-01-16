¿Busca trabajo en Boyacá? Estas son las ofertas destacadas hoy

El mercado laboral en Boyacá sigue en movimiento, con procesos de selección abiertos en distintos municipios del departamento. Las ofertas de empleo vigentes responden a la actividad productiva de la región y a la necesidad de incorporar talento en sectores que sostienen su economía local.

En línea con ese panorama, las vacantes disponibles representan una alternativa para personas que se encuentran en búsqueda de empleo o que evalúan nuevas opciones laborales, con alternativas para perfiles con diferentes niveles de experiencia y formación.

Para conocer el detalle completo de las vacantes disponibles, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional actualizado y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Postulaciones abiertas sin costo. Foto: 123RF

Representante de ventas – Tunja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Postobón busca personas apasionadas por el servicio al cliente, con habilidades en ventas y dispuestas a contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Responsabilidades:

Organizar y ejecutar planes de ventas.

Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.

Asegurar el cumplimiento de cuotas mensuales.

Responder a los requerimientos de los clientes.

Brindar información precisa de marketing.

Requerimientos:

Bachiller preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.

Experiencia mínima de dos años en ventas TAT.

Experiencia en servicio al cliente para productos de consumo masivo.

Poseer motocicleta con documentación al día.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas – Duitama

Empresa: Essity

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de las ventas y la gestión comercial? Únase al equipo como ejecutivo de ventas, donde su habilidad para cultivar relaciones y ejecutar estrategias impactará directamente en el crecimiento y en la satisfacción de nuestros clientes.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para alcanzar los objetivos comerciales.

Gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes actuales y potenciales.

Realizar seguimiento a las oportunidades de negocio y cerrar acuerdos comerciales.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.

Participar en reuniones de equipo y aportar ideas innovadoras para mejorar el proceso de ventas.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ejecutivo de ventas, representante de ventas o ejecutivo comercial.

Habilidad para desarrollar relaciones comerciales efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Conocimiento del mercado local en Duitama, Boyacá.

¡Postúlese aquí!

Principales tendencias de empleo en 2026: sectores que están contratando en todo el país

Operario industrial – Nobsa

Empresa: Superpack

Salario: A convenir

Si tiene experiencia ejecutando las actividades de alistamiento, transporte, transformación de materia prima e inspección de producto, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Apoyar cuando haya paros de producción o cuando se requiera, al equipo de mantenimiento en trabajos de mecánica tales como: desarmar, armar, atornillar, ajustar, instalar, montar piezas, partes de piezas, maquinaria o equipos.

Acondicionar las máquinas previo al cambio de línea de producto, ajustando los componentes e instalando las herramientas y elementos necesarios.

Preparar y despachar los pedidos, respetando las cantidades y tipos de productos indicados en las cartillas de orden de pedido.

Informar al líder de planta sobre cualquier falla o mal funcionamiento de las maquinas.

Realizar y registrar conteo de materiales a cargar y en el proceso de despacho.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Mínimo 6 meses de experiencia en procesos de producción o transformación del acero.

¡Postúlese aquí!

Administrador punto de venta – Tunja

Empresa: Haceb

Salario: 2.487.060 a 3.500.000

¿Es una persona apasionada por las ventas y la atención al cliente? Haceb busca un administrador de punto de venta en Tunja que garantice la eficiencia en las operaciones y la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Gestionar las operaciones diarias del punto de venta.

Supervisar el inventario y los niveles de stock.

Asegurar un excelente servicio al cliente.

Motivar y liderar al equipo de ventas.

Implementar estrategias de ventas efectivas.

Requerimientos:

Experiencia previa como administrador de punto de venta o gestor de ventas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Conocimiento en gestión de inventarios.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial – Garagoa

Empresa: Summar Productividad

Salario: 2.022.676

Si es apasionado por las ventas y el servicio al cliente, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Colocación de microcréditos a clientes potenciales.

Atención personalizada a clientes para resolver dudas e inquietudes.

Ejecución de abordajes en frío para captar nuevos clientes.

Promoción y venta del portafolio de productos financieros.

Trabajo de campo en diferentes zonas asignadas.

Requerimientos:

Moto propia con documentación vigente.

Sin multas o comparendos pendientes.

Experiencia previa en ventas o asesoría comercial en el sector financiero.

Disponibilidad para trabajar en calle y realizar desplazamientos.

Excelente habilidad comunicativa.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.