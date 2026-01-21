¿Busca trabajo en tecnología? Estas son las vacantes abiertas

La transformación digital de las empresas, el crecimiento de la economía digital y la demanda constante de talento especializado han impulsado la apertura de más de 2.000 oportunidades laborales en Colombia vinculadas a la tecnología e innovación.
Además de ofrecer salarios competitivos, el sector se caracteriza por brindar opciones de empleo formal, modalidades de trabajo remoto o híbrido y posibilidades de crecimiento profesional, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad laboral y proyección a mediano y largo plazo.
Estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con formación técnica, tecnológica o profesional, como a quienes cuentan con experiencia práctica en el área y buscan consolidarse en un entorno altamente dinámico y en constante evolución.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Ingeniero de datos – Cali
Empresa: Supergiros
Salario: A convenir
Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.
- Colaborar con equipos para la preparación de información.
- Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.
- Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.
- Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
- Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.
- Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.
- Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Data engineer – Bogotá D.C.
Empresa: Habi
Salario: A convenir
En este rol, será clave en la construcción y mantenimiento de arquitecturas de datos escalables y de alta calidad, asegurando que los datos estén siempre disponibles y sean confiables.
Responsabilidades:
- Diseñar construir y mantener pipelines de datos eficientes.
- Garantizar la disponibilidad e integridad de los datos.
- Colaborar con equipos de producto y tecnología.
- Participar en la mejora continua de prácticas de ingeniería de datos.
Requerimientos:
- Experiencia de 3 años en bases de datos y modelado de datos.
- Dominio de ETL/ELT y pipelines de datos.
- Programación en Python y SQL.
- Control de versiones de código (Git GitLab GitHub).
- Experiencia en arquitecturas de datos en AWS y GCP.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Arquitecto técnico para soluciones innovadoras – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: 10.578.022
En este cargo será una pieza clave en la definición, evolución y aseguramiento de la arquitectura de software que potencia las soluciones entregadas a los clientes corporativos.
Responsabilidades:
- Definir y mantener una arquitectura de software sólida, escalable y alineada con buenas prácticas.
- Asegurar que las soluciones tecnológicas desarrolladas cumplan con estándares de rendimiento, calidad, seguridad y mantenibilidad.
- Impulsar la adopción de nuevas tecnologías, frameworks, herramientas y metodologías dentro del equipo de desarrollo.
- Acompañar y asesorar a los equipos técnicos en la implementación de mejores prácticas y patrones de arquitectura.
- Velar por la mejora continua de las plataformas, promoviendo decisiones tecnológicas que agreguen valor al negocio y a los clientes.
- Colaborar transversalmente con equipos multidisciplinarios para garantizar que las soluciones respondan a las necesidades del cliente y aporten a su experiencia.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Ingeniería de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones, Electrónica u otras ingenierías afines.
- Especialización en Desarrollo o Construcción de Software, Arquitectura de Software, Ingeniería de Software o áreas relacionadas.
- Experiencia: 5 años en procesos de desarrollo de software y al menos 2 años desempeñándose como arquitecto/a técnico.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Gestor de recursos tecnológicos – Cali
Empresa: Coprocenva
Salario: 3.326.000
El candidato ideal debe tener experiencia en la administración y negociación de compras tecnológicas, manejo de proveedores y gestión de contratos y facturación.
Responsabilidades:
- Administrar y negociar compras tecnológicas.
- Manejar proveedores y contratos de tecnología.
- Gestionar la facturación de recursos tecnológicos.
- Evaluar nuevas tecnologías.
- Garantizar el licenciamiento
Requerimientos:
- Tecnólogo en sistemas, informática o computación.
- Experiencia en administración de compras tecnológicas.
- Conocimiento en soluciones de software y hardware.
- Habilidad en negociación y manejo de proveedores.
- Conocimiento básico en sistemas operativos y bases de datos.
- Experiencia con aplicaciones ofimáticas y Microsoft 365.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de gestión analítica – Medellín
Empresa: Grupo Éxito
Salario: 4.815.600´
En Grupo Éxito buscan un analista de gestión analítica cuyo propósito en el cargo será desarrollar, desplegar, administrar y soportar las herramientas y modelos analíticos e informáticos que habilitan la operación.
Responsabilidades:
- Consolidar y analizar la data disponible de histórico de operación y ventas de la compañía y estructurar un proceso de datamining efectivo que permita planear la gestión de precios, producto y proveedor en el área comercial.
- Hacer uso de la información de la compañía para realizar pronósticos, analizar y gestionar los factores causales determinantes de generar desviaciones en las simulaciones y análisis requeridos.
- Generar vistas de la información gestionada, que proporcionen velocidad para la toma de decisiones y ajustar las desviaciones.
- Analizar la data y las soluciones generadas por los modelos estadísticos y matemáticos para asegurar un correcto proceso de aplicación y seguimiento que sirva para la identificación de tendencias que requieran ajustes o modificaciones según la estrategia del Grupo Éxito y las condiciones del momento y del mercado.
- Desarrollar las herramientas necesarias que permitan ajustar los procesos de la dirección a la necesidad de la compañía, de forma eficiente, oportuna y con calidad bajo la mejor tecnología posible.
- Garantizar el correcto gobierno, permisos y confidencialidad de los servidores de la dirección. El respectivo soporte técnico para las herramientas que allí se alojan y permiten los procesos de operación de SR.
- Soportar las actividades del día a día de la vicepresidencia comercial, que conlleven alinear la información entre las gerencias y canalizar o solucionar todos los requerimientos de las demás áreas de la compañía.
- Administrar el SandBox de Teradata, creación de tablas de datos, su integración con los procesos, herramientas y usuarios.
- Proponer de manera permanente herramientas de seguimiento y gestión que permitan a la compañía hacer análisis sobre los indicadores y exigencias que se realicen.
- Permanentemente proponer mejoras en los procesos y herramientas utilizadas por el equipo comercial para garantizar la vigencia de las herramientas y su utilidad en la toma de decisiones.
- Permanentemente diseñar, construir y analizar información, reportes y métricas comerciales
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Desarrollo de Software o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en cargos relacionados con el desarrollo y administración de herramientas informáticas y modelos de datos aplicados a la operación comercial.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.