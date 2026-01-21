¿Busca trabajo en tecnología? Estas son las vacantes abiertas

La transformación digital de las empresas, el crecimiento de la economía digital y la demanda constante de talento especializado han impulsado la apertura de más de 2.000 oportunidades laborales en Colombia vinculadas a la tecnología e innovación.

Además de ofrecer salarios competitivos, el sector se caracteriza por brindar opciones de empleo formal, modalidades de trabajo remoto o híbrido y posibilidades de crecimiento profesional, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad laboral y proyección a mediano y largo plazo.

Estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con formación técnica, tecnológica o profesional, como a quienes cuentan con experiencia práctica en el área y buscan consolidarse en un entorno altamente dinámico y en constante evolución.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Ingeniero de datos – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: A convenir

Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.

Colaborar con equipos para la preparación de información.

Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.

Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.

Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.

Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.

Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Data engineer – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: A convenir

En este rol, será clave en la construcción y mantenimiento de arquitecturas de datos escalables y de alta calidad, asegurando que los datos estén siempre disponibles y sean confiables.

Responsabilidades:

Diseñar construir y mantener pipelines de datos eficientes.

Garantizar la disponibilidad e integridad de los datos.

Colaborar con equipos de producto y tecnología.

Participar en la mejora continua de prácticas de ingeniería de datos.

Requerimientos:

Experiencia de 3 años en bases de datos y modelado de datos.

Dominio de ETL/ELT y pipelines de datos.

Programación en Python y SQL.

Control de versiones de código (Git GitLab GitHub).

Experiencia en arquitecturas de datos en AWS y GCP.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto técnico para soluciones innovadoras – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 10.578.022

En este cargo será una pieza clave en la definición, evolución y aseguramiento de la arquitectura de software que potencia las soluciones entregadas a los clientes corporativos.

Responsabilidades:

Definir y mantener una arquitectura de software sólida, escalable y alineada con buenas prácticas.

Asegurar que las soluciones tecnológicas desarrolladas cumplan con estándares de rendimiento, calidad, seguridad y mantenibilidad.

Impulsar la adopción de nuevas tecnologías, frameworks, herramientas y metodologías dentro del equipo de desarrollo.

Acompañar y asesorar a los equipos técnicos en la implementación de mejores prácticas y patrones de arquitectura.

Velar por la mejora continua de las plataformas, promoviendo decisiones tecnológicas que agreguen valor al negocio y a los clientes.

Colaborar transversalmente con equipos multidisciplinarios para garantizar que las soluciones respondan a las necesidades del cliente y aporten a su experiencia.

Requerimientos:

Profesional titulado en Ingeniería de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones, Electrónica u otras ingenierías afines.

Especialización en Desarrollo o Construcción de Software, Arquitectura de Software, Ingeniería de Software o áreas relacionadas.

Experiencia: 5 años en procesos de desarrollo de software y al menos 2 años desempeñándose como arquitecto/a técnico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor de recursos tecnológicos – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.326.000

El candidato ideal debe tener experiencia en la administración y negociación de compras tecnológicas, manejo de proveedores y gestión de contratos y facturación.

Responsabilidades:

Administrar y negociar compras tecnológicas.

Manejar proveedores y contratos de tecnología.

Gestionar la facturación de recursos tecnológicos.

Evaluar nuevas tecnologías.

Garantizar el licenciamiento

Requerimientos:

Tecnólogo en sistemas, informática o computación.

Experiencia en administración de compras tecnológicas.

Conocimiento en soluciones de software y hardware.

Habilidad en negociación y manejo de proveedores.

Conocimiento básico en sistemas operativos y bases de datos.

Experiencia con aplicaciones ofimáticas y Microsoft 365.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de gestión analítica – Medellín

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 4.815.600´

En Grupo Éxito buscan un analista de gestión analítica cuyo propósito en el cargo será desarrollar, desplegar, administrar y soportar las herramientas y modelos analíticos e informáticos que habilitan la operación.

Responsabilidades:

Consolidar y analizar la data disponible de histórico de operación y ventas de la compañía y estructurar un proceso de datamining efectivo que permita planear la gestión de precios, producto y proveedor en el área comercial.

Hacer uso de la información de la compañía para realizar pronósticos, analizar y gestionar los factores causales determinantes de generar desviaciones en las simulaciones y análisis requeridos.

Generar vistas de la información gestionada, que proporcionen velocidad para la toma de decisiones y ajustar las desviaciones.

Analizar la data y las soluciones generadas por los modelos estadísticos y matemáticos para asegurar un correcto proceso de aplicación y seguimiento que sirva para la identificación de tendencias que requieran ajustes o modificaciones según la estrategia del Grupo Éxito y las condiciones del momento y del mercado.

Desarrollar las herramientas necesarias que permitan ajustar los procesos de la dirección a la necesidad de la compañía, de forma eficiente, oportuna y con calidad bajo la mejor tecnología posible.

Garantizar el correcto gobierno, permisos y confidencialidad de los servidores de la dirección. El respectivo soporte técnico para las herramientas que allí se alojan y permiten los procesos de operación de SR.

Soportar las actividades del día a día de la vicepresidencia comercial, que conlleven alinear la información entre las gerencias y canalizar o solucionar todos los requerimientos de las demás áreas de la compañía.

Administrar el SandBox de Teradata, creación de tablas de datos, su integración con los procesos, herramientas y usuarios.

Proponer de manera permanente herramientas de seguimiento y gestión que permitan a la compañía hacer análisis sobre los indicadores y exigencias que se realicen.

Permanentemente proponer mejoras en los procesos y herramientas utilizadas por el equipo comercial para garantizar la vigencia de las herramientas y su utilidad en la toma de decisiones.

Permanentemente diseñar, construir y analizar información, reportes y métricas comerciales

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Desarrollo de Software o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en cargos relacionados con el desarrollo y administración de herramientas informáticas y modelos de datos aplicados a la operación comercial.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

