Trabajo sí hay: más de 150 mil vacantes en todo el país lo esperan

El comienzo de un nuevo año suele convertirse en una etapa decisiva para quienes están en búsqueda de empleo o consideran un cambio laboral. Definir objetivos, actualizar la hoja de vida y explorar nuevas oportunidades hace parte de los primeros pasos para mejorar la proyección profesional en los meses que vienen.

En ese contexto, el mercado laboral en Colombia registra más de 150 mil vacantes activas en diferentes regiones del país, una cifra que refleja la apertura de procesos de selección y la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como finanzas, contabilidad, salud, recursos humanos y mercadeo, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Contador(a) consolidación financiera – Medellín

Empresa: Grupo Argos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El objetivo del cargo es acompañar la ejecución del proceso de consolidación, así como la preparación, revisión y presentación de los estados financieros de los negocios consolidados bajo normas financieras internacionales.

Responsabilidades:

Participar en el diseño e implementación de soluciones para la preparación y presentación de los estados financieros, las revelaciones de los estados financieros y el reporte a las entidades de control y vigilancia, incluyendo el reporte en XBRL, para asegurar el cumplimiento de las normas legales y la calidad de la información presentada en los estados financieros.

Acompañar la ejecución del proceso de consolidación bajo estándares y políticas contables y de negocio definidas por la compañía.

Acompañar la preparación y revisión de los estados financieros consolidados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, para asegurar el cumplimiento de las normas legales y los requerimientos de información a usuarios externos e internos.

Revisar las notas a los estados financieros consolidados bajo las NIIF, para garantizar el entendimiento de estos y asegurar el cumplimiento de las normas legales.

Analizar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos, procedimientos, estándares y cambios normativos, que impacten la estructura contable y financiera, para garantizar el cumplimiento con los requerimientos de la norma y lograr identificar las implicaciones en los negocios

Apoyar labores y procesos de supervisión al proceso de consolidación de estados financieros, que permita identificar el estado de las tareas y proponer acciones correctivas de control.

Analizar la información financiera presentada por las compañías relacionadas y el consolidado.

Asesorar y realizar la transferencia de conocimiento a las operaciones y áreas financieras en el análisis y la aplicación de las normas internacionales de información financiera, para lograr el cumplimiento de las mismas, la aplicación en los procesos y el adecuado efecto en los estados financieros consolidados.

Requerimientos:

Contador(a) público(a) con especialización en temas contables, administrativos o afines.

3 a 6 años de experiencia en procesos de consolidación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de regente de farmacia o técnico en farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá

Empresa: Compensar

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar soporte asistencial eficiente en salas de cirugía.

Responsabilidades:

Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.

Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.

Coordinar programación de cirugías.

Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería certificado en competencias laborales.

6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.

Curso vigente de BLS.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de performance y cultura – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para evaluar el desempeño del personal y construir una cultura organizacional sólida y motivadora.

Responsabilidades:

Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.

Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.

Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.

Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación efectiva, persuasión y creatividad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista en marketing digital y de contenidos – Cali

Empresa: Cazta Comercial

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer, aprender y convertirse en un embajador digital de la marca.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing digital.

Diseñar contenidos creativos y atractivos para las plataformas digitales.

Analizar métricas y resultados para optimizar campañas.

Colaborar con equipos de diseño y ventas para alinear objetivos.

Monitorear tendencias del mercado para implementar nuevas prácticas.

Requerimientos:

Título profesional en marketing, comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como especialista en marketing digital y contenidos.

Habilidad comprobada en gestión de campañas publicitarias digitales.

Capacidad para liderar proyectos y equipos multidisciplinarios.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.