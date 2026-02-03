EMPLEO

Contratación inmediata: conozca las oportunidades laborales abiertas en el país

Las ofertas activas permiten una vinculación en menor tiempo.

3 de febrero de 2026, 7:42 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de dinamismo, especialmente a través de vacantes que requieren incorporación inmediata. Este tipo de ofertas se ha convertido en una alternativa para quienes buscan empleo a corto plazo y quieren reducir los tiempos habituales de los procesos de selección.

Para quienes están interesados en este tipo de oportunidades, es clave llegar preparados al proceso. Contar con una hoja de vida actualizada, puede marcar la diferencia, al igual que demostrar habilidades blandas como la adaptabilidad, la comunicación efectiva y la disposición para integrarse rápidamente a nuevos equipos. En convocatorias de incorporación inmediata, estos factores suelen ser tan relevantes como la experiencia técnica.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las oportunidades disponibles, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y luego postularse de manera gratuita a las vacantes activas que se ajusten a su experiencia y expectativas. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
Las vacantes con contratación inmediata ofrecen ventajas clave como el inicio rápido de ingresos, reducción de la ansiedad por búsqueda de empleo y procesos de selección ágiles. Foto: Stock

Analista arquitectura seguridad de la información – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Como ingeniero de seguridad, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante, donde podrá crecer profesionalmente y contribuir a la formación de un entorno seguro y confiable.

Responsabilidades:

  • Gestión de riesgos de seguridad de la información (identificación, evaluación y tratamiento).
  • Diseñar, mantener y evolucionar la arquitectura de seguridad de la información de la universidad.
  • Gestionar y optimizar el modelo operativo de seguridad, responsabilidades y niveles de servicio (SLA)
  • Gestionar la protección de datos y activos de Información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información académica, administrativa, financiera.
  • Gestionar Identidades y Accesos para asegurar la correcta segregación de funciones, privilegios y autenticación multifactor.
  • Definir arquitecturas seguras de red, segmentación, cortafuegos y protección perimetral.
  • Establecer el modelo institucional de incidentes y eventos de seguridad.
  • Participar activamente en el diseño, ejecución y mantenimiento de los planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, así como en la coordinación de pruebas periódicas.
  • Contribuir en el sostenimiento de la cultura y concienciación en seguridad informática

Requerimientos:

  • Diseño de arquitecturas de seguridad empresariales en entornos híbridos y cloud.
  • Dominio práctico de: ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, CIS Critical Security Controls.
  • Gestión de identidades y accesos – IAM e Integración con: Directorios corporativos (Active Directory / Azure AD), Sistemas académicos y administrativos (ERP, LMS, CRM) y Gestión de accesos privilegiados (PAM).
  • Protección de datos y criptografía (Cifrado de datos, gestión de llaves criptográficas, clasificación y manejo de información sensible, Data Loss Prevention).
  • Seguridad de Redes y Perímetro (Firewalls de nueva generación, WAF, VPN, SD-WAN y control de tráfico, IDS/IPS).
  • Gestión de riesgos de seguridad de la información.
  • Herramientas y tecnologías Clave: Firewalls, WAF, SIEM, DLP, IAM; Herramientas de escaneo de vulnerabilidades, antivirus, protección de correo electrónico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de compras – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.326.000

El candidato ideal debe tener experiencia en la administración y negociación de compras tecnológicas, manejo de proveedores, y gestión de contratos y facturación.

Responsabilidades:

  • Administrar y negociar compras tecnológicas.
  • Manejar proveedores y contratos de tecnología.
  • Gestionar la facturación de recursos tecnológicos.
  • Evaluar nuevas tecnologías.
  • Garantizar el licenciamiento

Requerimientos:

  • Tecnólogo en sistemas informática o computación.
  • Experiencia en administración de compras tecnológicas.
  • Conocimiento en soluciones de software y hardware.
  • Habilidad en negociación y manejo de proveedores.
  • Conocimiento básico en sistemas operativos y bases de datos.
  • Experiencia con aplicaciones ofimáticas y Microsoft 365.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director de captaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

Mibanco se encuentra en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Responsabilidades:

  • Implementar oportuna y adecuadamente la estrategia del segmento de captaciones del banco, el portafolio de productos y servicios de acuerdo con las políticas vigentes, garantizando el aporte a la estrategia de fondeo del Banco.
  • Garantizar la implementación de procesos de captación dentro de los parámetros, lineamientos y niveles de riesgo aceptados por el Banco.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales, deseable con postgrado en áreas relacionadas.
  • Mínima de 5 años de experiencia en el proceso comercial de pasivos en el Sector Financiero.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Administrador punto de venta – Cali

Empresa: Homesentry

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Este gerente de tienda será responsable de dirigir y motivar a su equipo, implementando estrategias comerciales que impulsen las ventas y mejoren la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

  • Liderar y motivar al equipo de trabajo del punto de venta fomentando un ambiente positivo y de alto desempeño.
  • Desarrollar e implementar estrategias comerciales que impulsen las ventas y fortalezcan la experiencia del cliente.
  • Gestionar eficientemente los recursos del punto de venta asegurando el cumplimiento de los presupuestos asignados.
  • Realizar seguimiento y análisis de indicadores clave de desempeño (KPI) identificando oportunidades de mejora y aplicando acciones correctivas.
  • Coordinar con las áreas de marketing logística y compras para garantizar la disponibilidad de productos y una adecuada gestión del inventario.
  • Mantener una comunicación constante y efectiva con la dirección reportando resultados y proponiendo acciones para alcanzar los objetivos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años en cargos similares dentro del sector retail.
  • Profesional graduado en Administración de Empresas Negocios o áreas afines.
  • Conocimiento profundo del mercado y tendencias del sector retail.
  • Habilidades demostradas en liderazgo gestión de equipos y desarrollo de talento.
  • Experiencia en elaboración control y seguimiento de presupuestos.
  • Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar indicadores de gestión.
  • Alta orientación a resultados perseverancia y enfoque en el cumplimiento de metas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

