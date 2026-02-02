EMPLEO

¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

El mercado laboral colombiano ha mostrado una evolución positiva en el último año.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

2 de febrero de 2026, 9:19 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock / Magneto

El desempleo en Colombia cerró 2025 con una tasa del 8 %, por debajo del 9,1 % registrado un año atrás, un resultado que confirma una mejora sostenida en la dinámica del empleo, aunque persisten desafíos para distintos grupos de la población.

Bajo este panorama, el inicio de mes se convierte en una oportunidad clave para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo. Actualmente, varias convocatorias permanecen activas y permiten a los candidatos postularse a procesos de selección que ya avanzan en distintas etapas.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, ingeniería y atención al cliente. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Asesor comercial externo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Finanzas

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Finanzas

Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

Impuestos

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

Consumo inteligente

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

Consumo inteligente

Prosperidad Social: cronograma de subsidios para el 2026; ojo a las fechas de los giros de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros

Finanzas

Febrero llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

Finanzas

Trabajo para abogados: conozca las ofertas activas en Colombia

Finanzas

Comience la semana con trabajo: vacantes activas para aplicar hoy

Finanzas

Vacantes en el sector financiero: conozca las oportunidades activas

Finanzas

Ibagué abre nuevas vacantes de empleo, conózcalas aquí

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si está buscando un ambiente donde pueda prosperar y hacer una diferencia real, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Identificar y contactar potenciales clientes para ofrecer servicios de salud.
  • Desarrollar relaciones sólidas con los clientes asegurando su satisfacción y fidelización.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
  • Brindar asesoría especializada sobre los productos y servicios de salud.
  • Participar en reuniones de equipo y contribuir con ideas para mejorar las estrategias de ventas.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como vendedor de EPS o en roles similares como Ejecutivo de ventas de salud o Asesor de ventas intangibles.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Orientación a resultados y motivación para alcanzar objetivos.
  • Conocimiento en ventas de productos intangibles preferiblemente en el sector salud.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auditor médico – Yopal

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000 a 7.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, impactará positivamente en la vida de los pacientes y contribuirá al crecimiento de la compañía.

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías médicas de las atenciones prestadas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.
  • Verificar la correcta aplicación de protocolos y normativas en los procesos asistenciales.
  • Generar informes detallados sobre las auditorías realizadas para la mejora continua.
  • Colaborar con el equipo médico para optimizar la gestión de recursos y atención al paciente.
  • Proponer mejoras en procesos clínicos basadas en evidencia y análisis de datos.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina.
  • Experiencia en auditoría médica de concurrencia y auditoría de cuentas.
  • Experiencia mínima de 2 años en procesos de auditoría clínica y administrativa en el sector salud.
  • Conocimiento en normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
  • Capacidad de análisis, criterio clínico y orientación al detalle.
  • Trabajo colaborativo, servicio humanizado y enfoque en mejora continua.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Bogotá tiene más de 22.000 vacantes con contrato indefinido: postúlese aquí

Coordinador de producción – Barranquilla

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

AKT busca un/a coordinador/a de producción para liderar y optimizar las líneas de ensamble, garantizando el cumplimiento de la programación, la calidad del producto y el uso eficiente de los recursos.

Responsabilidades:

  • Coordinar el proceso de ensamble y los recursos productivos.
  • Hacer seguimiento a indicadores y pendientes operativos.
  • Trabajar con áreas transversales (desarrollo de producto, posventa, UEN).
  • Acompañar y orientar al equipo para lograr una operación eficiente.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial o de Producción.
  • 4 años de experiencia en procesos productivos.
  • Liderazgo, análisis y orientación a resultados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador ventas – Tulua

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para alinear los objetivos del equipo de ventas con la misión de Homecenter, asegurando un impacto directo en los resultados comerciales.

Responsabilidades:

  • Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos mensuales y anuales.
  • Desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.
  • Monitorear y analizar las métricas de ventas para identificar oportunidades de mejora.
  • Fomentar relaciones sólidas con clientes clave para asegurar su satisfacción y lealtad.
  • Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias comerciales.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años como coordinador de ventas jefe de ventas o líder de ventas en el sector minorista.
  • Habilidades demostradas en liderazgo y gestión de equipos exitosos.
  • Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Título profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o campo relacionado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial externo – Ibagué

Empresa: Bancamía

Salario: 4.300.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.

Responsabilidades:

  • Gestionar y desarrollar una cartera de clientes MIPYMES, brindando asesoría financiera personalizada.
  • Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.
  • Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.
  • Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.

Requerimientos:

  • Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.
  • Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes MIPYMES o de alto volumen.
  • Conocimiento en productos financieros para MIPYMES, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.
  • Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.
  • Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.

Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

Tres situaciones destacan como los principales puntos de quiebre emocional, según la IA.

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

Subsidios en Colombia: nuevo requisito de Prosperidad Social obligará a beneficiarios a tener cuentas bancarias.

Prosperidad Social: cronograma de subsidios para el 2026; ojo a las fechas de los giros de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros

Empleo en Colombia: estas son las tendencias para 2025

Febrero llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.

Trabajo para abogados: conozca las ofertas activas en Colombia

.

Comience la semana con trabajo: vacantes activas para aplicar hoy

Porvenir, empresa del Grupo Aval, lanzó Bienestar Financiero Sostenible Porvenir (BFSP), una ruta innovadora que busca transformar la relación de los colombianos con su dinero.

Vacantes en el sector financiero: conozca las oportunidades activas

Noticias Destacadas