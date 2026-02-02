¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

El desempleo en Colombia cerró 2025 con una tasa del 8 %, por debajo del 9,1 % registrado un año atrás, un resultado que confirma una mejora sostenida en la dinámica del empleo, aunque persisten desafíos para distintos grupos de la población.

Bajo este panorama, el inicio de mes se convierte en una oportunidad clave para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo. Actualmente, varias convocatorias permanecen activas y permiten a los candidatos postularse a procesos de selección que ya avanzan en distintas etapas.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, ingeniería y atención al cliente. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Asesor comercial externo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si está buscando un ambiente donde pueda prosperar y hacer una diferencia real, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Identificar y contactar potenciales clientes para ofrecer servicios de salud.

Desarrollar relaciones sólidas con los clientes asegurando su satisfacción y fidelización.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.

Brindar asesoría especializada sobre los productos y servicios de salud.

Participar en reuniones de equipo y contribuir con ideas para mejorar las estrategias de ventas.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como vendedor de EPS o en roles similares como Ejecutivo de ventas de salud o Asesor de ventas intangibles.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Orientación a resultados y motivación para alcanzar objetivos.

Conocimiento en ventas de productos intangibles preferiblemente en el sector salud.

¡Postúlese aquí!

Auditor médico – Yopal

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000 a 7.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, impactará positivamente en la vida de los pacientes y contribuirá al crecimiento de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar auditorías médicas de las atenciones prestadas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Verificar la correcta aplicación de protocolos y normativas en los procesos asistenciales.

Generar informes detallados sobre las auditorías realizadas para la mejora continua.

Colaborar con el equipo médico para optimizar la gestión de recursos y atención al paciente.

Proponer mejoras en procesos clínicos basadas en evidencia y análisis de datos.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia en auditoría médica de concurrencia y auditoría de cuentas.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de auditoría clínica y administrativa en el sector salud.

Conocimiento en normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Capacidad de análisis, criterio clínico y orientación al detalle.

Trabajo colaborativo, servicio humanizado y enfoque en mejora continua.

¡Postúlese aquí!

Coordinador de producción – Barranquilla

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

AKT busca un/a coordinador/a de producción para liderar y optimizar las líneas de ensamble, garantizando el cumplimiento de la programación, la calidad del producto y el uso eficiente de los recursos.

Responsabilidades:

Coordinar el proceso de ensamble y los recursos productivos.

Hacer seguimiento a indicadores y pendientes operativos.

Trabajar con áreas transversales (desarrollo de producto, posventa, UEN).

Acompañar y orientar al equipo para lograr una operación eficiente.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial o de Producción.

4 años de experiencia en procesos productivos.

Liderazgo, análisis y orientación a resultados.

¡Postúlese aquí!

Coordinador ventas – Tulua

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para alinear los objetivos del equipo de ventas con la misión de Homecenter, asegurando un impacto directo en los resultados comerciales.

Responsabilidades:

Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos mensuales y anuales.

Desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.

Monitorear y analizar las métricas de ventas para identificar oportunidades de mejora.

Fomentar relaciones sólidas con clientes clave para asegurar su satisfacción y lealtad.

Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias comerciales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como coordinador de ventas jefe de ventas o líder de ventas en el sector minorista.

Habilidades demostradas en liderazgo y gestión de equipos exitosos.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Título profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o campo relacionado.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial externo – Ibagué

Empresa: Bancamía

Salario: 4.300.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes MIPYMES, brindando asesoría financiera personalizada.

Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.

Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.

Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.

Requerimientos:

Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes MIPYMES o de alto volumen.

Conocimiento en productos financieros para MIPYMES, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.

Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.

Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.

¡Postúlese aquí!

