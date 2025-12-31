Empleo

El año cierra con más de 170 mil vacantes de empleo activas en todo el país

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

31 de diciembre de 2025, 4:59 p. m.
El fin de año llega con un panorama alentador para el empleo en Colombia. Con más de 170 mil vacantes activas a nivel nacional, esta cifra refleja la continuidad en la demanda de talento y la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de cara al inicio del próximo año.

En este contexto, la movilidad laboral y la búsqueda de empleo continúan siendo una constante para miles de personas en el país. Para quienes se encuentran en búsqueda activa, este escenario representa una oportunidad clave para vincularse a un empleo formal.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese sin costo a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Especialista comercial microcrédito – Bogotá

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Asesorar y gestionar la cartera de clientes Mipymes ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
  • Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.
  • Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
  • Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.
  • Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.
  • Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
  • Contar con una base propia de clientes de microcrédito.
  • Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
  • Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador logístico de producto – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de logística, será una pieza clave para asegurar la disponibilidad de producto y la productividad del equipo de vendedores.

Responsabilidades:

  • Coordinar la reposición cíclica de productos en el almacén.
  • Supervisar el surtido al lineal y los cambios de precios.
  • Mantener y optimizar el espacio del metro en el almacén.
  • Asegurar la disponibilidad de productos para la venta.
  • Colaborar con el equipo de vendedores para mejorar la productividad.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o Profesional en Logística o campos relacionados.
  • Experiencia previa en operaciones de almacén minorista.
  • Conocimientos en gestión de inventarios y distribución.
  • Habilidades de liderazgo y coordinación de equipos.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes con contratación inmediata disponibles: postúlese aquí

Especialista de workforce – Bogotá

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
  • Garantizar la óptima planificación del talento humano.
  • Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
  • Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

  • Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
  • Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en WorkForce en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
  • Residencia en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Científico de datos junior – Medellín

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar la extracción, limpieza y transformación de datos.
  • Elaborar análisis descriptivos y exploratorios.
  • Desarrollar procesos analíticos que permitan responder preguntas a través de los datos.
  • Participar en la construcción y evolución de modelos analíticos para la organización.
  • Documentar los procesos realizados.
  • Realizar pruebas de modelos y validación de datos.

Requerimientos:

  • Profesional en estadística, matemáticas, economía o ingenierías relacionadas.
  • 1 a 2 años de experiencia en análisis de datos, ciencia de datos o roles similares.
  • Fundamentos de estadística y métodos cuantitativos.
  • Programación básica en Python o R.
  • Manejo básico de SQL.
  • Nociones de metodologías CRISP-DM.
  • Conocimientos básicos de visualización de datos.
  • Conocimiento en modelos de machine learning supervisados y no supervisados.
  • Deseable conocimiento en entornos de nube, preferiblemente AWS.
  • Familiaridad básica con control de versiones utilizando Git.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

