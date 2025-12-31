El año cierra con más de 170 mil vacantes de empleo activas en todo el país

El fin de año llega con un panorama alentador para el empleo en Colombia. Con más de 170 mil vacantes activas a nivel nacional, esta cifra refleja la continuidad en la demanda de talento y la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de cara al inicio del próximo año.
En este contexto, la movilidad laboral y la búsqueda de empleo continúan siendo una constante para miles de personas en el país. Para quienes se encuentran en búsqueda activa, este escenario representa una oportunidad clave para vincularse a un empleo formal.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese sin costo a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.
Especialista comercial microcrédito – Bogotá
Empresa: Bancamía
Salario: 4.100.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asesorar y gestionar la cartera de clientes Mipymes ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
- Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.
- Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
- Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.
- Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.
- Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
- Contar con una base propia de clientes de microcrédito.
- Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
- Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador logístico de producto – Cali
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de logística, será una pieza clave para asegurar la disponibilidad de producto y la productividad del equipo de vendedores.
Responsabilidades:
- Coordinar la reposición cíclica de productos en el almacén.
- Supervisar el surtido al lineal y los cambios de precios.
- Mantener y optimizar el espacio del metro en el almacén.
- Asegurar la disponibilidad de productos para la venta.
- Colaborar con el equipo de vendedores para mejorar la productividad.
Requerimientos:
- Tecnólogo o Profesional en Logística o campos relacionados.
- Experiencia previa en operaciones de almacén minorista.
- Conocimientos en gestión de inventarios y distribución.
- Habilidades de liderazgo y coordinación de equipos.
- Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Especialista de workforce – Bogotá
Empresa: Emtelco
Salario: 5.037.645 a 5.449.029
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
- Garantizar la óptima planificación del talento humano.
- Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
- Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
- Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en WorkForce en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
- Residencia en Bogotá.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Científico de datos junior – Medellín
Empresa: Puntos Colombia
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Realizar la extracción, limpieza y transformación de datos.
- Elaborar análisis descriptivos y exploratorios.
- Desarrollar procesos analíticos que permitan responder preguntas a través de los datos.
- Participar en la construcción y evolución de modelos analíticos para la organización.
- Documentar los procesos realizados.
- Realizar pruebas de modelos y validación de datos.
Requerimientos:
- Profesional en estadística, matemáticas, economía o ingenierías relacionadas.
- 1 a 2 años de experiencia en análisis de datos, ciencia de datos o roles similares.
- Fundamentos de estadística y métodos cuantitativos.
- Programación básica en Python o R.
- Manejo básico de SQL.
- Nociones de metodologías CRISP-DM.
- Conocimientos básicos de visualización de datos.
- Conocimiento en modelos de machine learning supervisados y no supervisados.
- Deseable conocimiento en entornos de nube, preferiblemente AWS.
- Familiaridad básica con control de versiones utilizando Git.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.