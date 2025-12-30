Vacantes con contratación inmediata disponibles: postúlese aquí

En Colombia, actualmente las empresas mantienen abiertas múltiples procesos de selección con contratación inmediata, una modalidad que busca cubrir necesidades urgentes de personal y fortalecer la operación en el corto plazo. Estas vacantes representan una oportunidad para quienes se encuentran disponibles para iniciar labores de forma rápida y desean acceder a empleo formal.

Las oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, incluyendo cargos operativos, administrativos, técnicos y profesionales. En muchos casos, los procesos de selección son más ágiles, lo que facilita una vinculación laboral en menor plazo.

Este tipo de vacantes suele priorizar perfiles con disposición para adaptarse rápidamente, habilidades prácticas y compromiso con el cumplimiento de funciones desde el primer día. La claridad en la información registrada y la disponibilidad inmediata son factores clave durante el proceso de postulación.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Coordinador/a de ventas – Medellín

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 4.000.000 a 4.600.000

Se busca una persona apasionada por el desarrollo de negocios y el crecimiento en ventas.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar al equipo de promotores de ventas.

Implementar estrategias comerciales para alcanzar las metas de ventas.

Promover el buen relacionamiento en cada tienda con los interlocutores.

Ejecutar el plan de visitas y acompañamiento en puntos de venta.

Apoyar la implementación de actividades promocionales y eventos.

Resolver problemas comerciales entre el cliente y la empresa.

Monitorear acciones de la competencia y retroalimentar a la compañía.

Capacitar al equipo y clientes en los puntos de venta.

Asegurar la disponibilidad de productos mediante gestión de inventarios.

Administrar recursos del canal para una ejecución óptima.

Requerimientos:

Profesional en áreas Administrativas o afines.

1 a 2 años de experiencia liderando equipos de trabajo.

Experiencia en administración de casos y operación de servicio al cliente.

Vehículo propio.

Líder jurídico – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Recaudo Bogotá busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.

Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.

Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.

Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.

Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.

Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.

Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.

Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.

Asesor de sala de ventas propiedad raíz – Medellín

Empresa: Cazta comercial

Salario: A convenir

Como asesor de sala de ventas propiedad raíz, será un líder en acción, guiando a los clientes con profesionalismo y empatía. No solo venderá propiedades; será un asesor de bienes raíces que inspira confianza y construye relaciones duraderas.

Responsabilidades:

Guiar a los clientes a través del proceso de compra de propiedades.

Inspirar confianza en los clientes mediante la construcción de relaciones sólidas.

Gestionar y actualizar la base de datos de clientes potenciales.

Asegurar el orden y la organización de la sala de ventas.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales establecidos.

Participar en ferias y eventos del sector inmobiliario.

Manejar herramientas digitales para la gestión de ventas y clientes.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas inmobiliarias, vivienda, propiedad raíz o también puedes tener experiencia en otros sectores como: seguros o servicios intangibles.

Habilidad comprobada en el cierre de negocios y fidelización de clientes.

Formación técnica o profesional en áreas comerciales o administrativas.

Dominio de herramientas digitales como CRM, Excel y WhatsApp Business.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y en eventos.

Jefe de compras técnicas – Construcción – Medellín

Empresa: Nivel Propiedad Raíz

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

Únase al equipo como jefe de compras técnicas y forme parte de una empresa que se destaca por desarrollar proyectos sólidos y de alto impacto.

Responsabilidades:

Apoyar la planificación y ejecución de compras técnicas según los requerimientos de obra.

Solicitar, revisar y comparar cotizaciones de proveedores.

Realizar órdenes de compra y hacer seguimiento a entregas.

Mantener actualizados los registros de compras en herramientas

Colaborar con áreas técnicas para garantizar la eficiencia del proceso de adquisición.

Participar en la evaluación de proveedores, calidad y cumplimiento.

Determinar cantidades en obra para realizar sus cotizaciones.

Llevar inventario de equipos adquiridos y su respectivo cronograma de mantenimiento.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil.

Experiencia mínima 1 año en funciones similares.

Manejo intermedio de Excel

Conocimiento del sector construcción y proveedores técnicos.

