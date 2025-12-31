Empleo en Colombia: estas son las vacantes activas para finalizar el año

El cierre del año llega con procesos de contratación aún en marcha en diferentes sectores de la economía colombiana. Empresas de comercio, servicios, industria, logística y tecnología mantienen vacantes activas para reforzar sus equipos de trabajo, cubrir reemplazos y atender la demanda operativa propia de esta temporada.

Las oportunidades disponibles están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, y contemplan modalidades como jornada completa, medio tiempo y contratación inmediata.

En este tipo de convocatorias, los empleadores suelen priorizar perfiles con disponibilidad en el corto plazo, habilidades prácticas y capacidad de adaptación.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Auditor de tecnología – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como auditor de tecnología, será el encargado, proponer, implementar y controlar las revisiones y auditorías correspondientes al área de transformación digital, considerando el Plan Anual de Auditoría.

Responsabilidades:

Realizar auditorías con el fin de Identificar posibles riesgos en los sistemas utilizados dentro de la compañía, ayudando a la organización a mitigar el impacto potencial de las amenazas de seguridad.

Realizar pruebas de auditoría para detectar vulnerabilidades en redes, accesos y respaldos de información, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

Diseñar, construir y mantener soluciones tecnológicas que apoyen los procesos de auditoría mediante la analítica de datos, generando estándares de desarrollo, automatización y buenas prácticas.

Garantizar la oportunidad, calidad y consistencia de sus desarrollos, gestionando las versiones de sus productos con herramientas de control.

Extraer, depurar y analizar información proveniente de diversas fuentes para sustentar hallazgos y generar reportes con valor agregado para la toma de decisiones.

Implementar herramientas y soluciones tecnológicas en el área de Control Interno que permitan agilizar auditorías, gestionándolas y actualizándolas de acuerdo con las necesidades del área.

Elaborar reportes, indicadores y recomendaciones orientadas a la mejora continua de los procesos tecnológicos y de control interno.

Requerimientos:

Formación profesional en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Computación o áreas afines.

Experiencia en auditorías de sistemas y gestión de riesgos tecnológicos.

Conocimiento en analítica de datos y automatización de procesos.

Capacidad para diseñar y mantener soluciones tecnológicas innovadoras.

Habilidad para generar reportes e indicadores de valor agregado.

¡Postúlese aquí!

Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena

Empresa: AVIATUR

Salario: 6.000.000

Como director de operaciones, será fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización y garantizar una experiencia excepcional para los huéspedes.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción, Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.

Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.

Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.

Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.

Maximizar el rendimiento financiero de la operación.

Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.

Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.

Apoyar al gerente general en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.

4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.

Manejo de inglés B2 conversacional.

¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay: vacantes activas para cerrar el año en Colombia

Ejecutivo de Ventas – Villavicencio

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Este representante de ventas será fundamental en la venta rentable y en la ejecución en campo de las estrategias de las marcas, asegurándose de gestionar los fundamentales de la venta.

Responsabilidades:

Ejecutar el presupuesto asignado en la zona a cargo con los clientes asignados.

Administrar y gestionar los procesos de la venta establecidos en la transacción comercial tales como: gestión del recaudo gestión del PPTO asignado en la zona gestión del margen de contribución objetivo de la zona planeación del Sell In y Sell Out despliegue de actividades y dinámicas de las marcas seguimiento y Liquidación de NC ejecución de las negociaciones aprobadas para clientes.

Supervisar y adaptar las actividades de ventas de forma regular para que se cumplan los objetivos.

Visita a clientes existentes (Plan de Trabajo Ruta) y prospectos de acuerdo con las pautas y control del modelo GTM y los procesos de ventas existentes.

Llevar a cabo la capacitación/consultoría adecuada.

Responder a las consultas de los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo en Administración u otras áreas comerciales, con interés en seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente.

Experiencia mínima de dos (2) años en compañías de consumo masivo, en el manejo del canal autoservicio y tradicional (TAT).

Conocimiento y experiencia de la zona: Meta - Guaviare

Experiencia en manejo de presupuestos, presentación de informes y análisis de información para generar seguimiento a indicadores.

Manejo de Excel Alto (tablas dinámicas, gráficos).

Importante que cuente con un medio de transporte.

¡Postúlese aquí!

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.