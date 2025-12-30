Trabajo sí hay: vacantes activas para cerrar el año en Colombia

Colombia avanza hacia el cierre de 2025 con señales positivas en materia de empleo. El panorama laboral ha mostrado una recuperación sostenida, reflejada en niveles de desempleo que se ubican entre los más bajos registrados en las últimas décadas. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el país cerró noviembre con una tasa de desocupación del 7 %, lo que representa una disminución de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024.

Este comportamiento favorable se traduce en un mayor dinamismo en los procesos de contratación y en la apertura de nuevas vacantes en distintos sectores económicos. En línea con este panorama y con el objetivo de seguir impulsando el empleo formal en todo el territorio nacional, actualmente se encuentran activas múltiples oportunidades para personas que buscan vincularse al mercado laboral o cambiar de trabajo antes de finalizar el año.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Psicólogo seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 6.000.000 a 6.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compensar está buscando un psicólogo en seguridad y salud en el trabajo para unirse al quipo y contribuir a la mejora continua de la salud mental de los colaboradores y aliados.

Responsabilidades:

Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.

Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.

Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.

Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia en Salud Ocupacional vigente.

Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.

Mínimo 3 años de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o en cargos similares.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas – Villavicencio

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo y forme parte de una empresa comprometida con el crecimiento profesional de sus colaboradores, brindando oportunidades para el desarrollo y la innovación en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

Ejecutar el presupuesto asignado en la zona a cargo con los clientes asignados.

Administrar y gestionar los procesos de la venta establecidos en la transacción comercial tales como: gestión del recaudo gestión del PPTO asignado en la zona gestión del margen de contribución objetivo de la zona planeación del Sell In y Sell Out despliegue de actividades y dinámicas de las marcas seguimiento y Liquidación de NC ejecución de las negociaciones aprobadas para clientes.

Supervisar y adaptar las actividades de ventas de forma regular para que se cumplan los objetivos.

Visita a clientes existentes (Plan de Trabajo Ruta) y prospectos de acuerdo con las pautas y control del modelo GTM y los procesos de ventas existentes.

Llevar a cabo la capacitación/consultoría adecuada.

Responder a las consultas de los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo en Administración u otras áreas comerciales, con interés en seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente.

Experiencia mínima de dos (2) años en compañías de consumo masivo, en el manejo del canal autoservicio y tradicional (TAT).

Conocimiento y experiencia de la zona: Meta – Guaviare.

Experiencia en manejo de presupuestos, presentación de informes y análisis de información para generar seguimiento a indicadores.

Manejo de Excel alto (tablas dinámicas, gráficos).

Importante que cuente con un medio de transporte.

¡Postúlese aquí!

Empleo antes de finalizar el año: revise las oportunidades activas

Científico de datos junior – Medellín

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Realizar la extracción, limpieza y transformación de datos.

Elaborar análisis descriptivos y exploratorios.

Desarrollar procesos analíticos que permitan responder preguntas a través de los datos.

Participar en la construcción y evolución de modelos analíticos para la organización.

Documentar los procesos realizados.

Realizar pruebas de modelos y validación de datos.

Requerimientos:

1 a 2 años de experiencia en análisis de datos, ciencia de datos o roles similares.

Fundamentos de estadística y métodos cuantitativos.

Programación básica en Python o R.

Manejo básico de SQL.

Nociones de metodologías CRISP-DM.

Conocimientos básicos de visualización de datos.

Conocimiento en modelos de machine learning supervisados y no supervisados.

Deseable conocimiento en entornos de nube, preferiblemente AWS.

Familiaridad básica con control de versiones utilizando Git.

Profesional en estadística, matemáticas, economía o ingenierías relacionadas.

¡Postúlese aquí!

Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena

Empresa: Aviatur

Salario: 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el responsable de liderar y supervisar todas las actividades operativas del hotel, asegurando que se cumplan los más altos estándares de calidad y servicio al huésped.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción, Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.

Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.

Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.

Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.

Maximizar el rendimiento financiero de la operación.

Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.

Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.

Apoyar al Gerente General en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.

4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.

Manejo de inglés B2 conversacional.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.