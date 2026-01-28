Empleo en Medellín: empresas activan más de 33.000 vacantes en la ciudad

Medellín continúa destacándose como uno de los principales focos de generación de empleo en Colombia, al registrar un volumen sostenido de procesos de contratación activos durante 2025 y el inicio de 2026. La capital antioqueña ha logrado consolidarse con uno de los niveles de desocupación más bajos entre las principales ciudades del país.

Este comportamiento se traduce actualmente en más de 33.000 vacantes disponibles en la ciudad, dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia. Las oportunidades permiten a los candidatos acceder a empleo formal, mejorar su perfil profesional o dar un paso adelante en su trayectoria laboral.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Auxiliar de laboratorios clínicos – Universidad EIA

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para brindar soporte operativo y administrativo en actividades de investigación dentro del laboratorio clínico.

Responsabilidades:

Preparar reactivos y soluciones.

Mantener el laboratorio limpio y organizado.

Preparar equipos y materiales para experimentos.

Gestionar inventarios y registrar actividades.

Cumplir con normas de seguridad.

Requerimientos:

Título de tecnólogo en biomédico, enfermería o APH.

2 años de experiencia en el sector de educación.

Experiencia en manejo de equipos médicos y biomédicos.

Conocimiento en mantenimiento de equipos e inventarios.

Habilidad para el manejo de proveedores y compras.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador/a de pauta digital – American Eagle

Salario: 6.000.000

El propósito del cargo es planear, ejecutar y optimizar la estrategia de pauta digital de la marca American Eagle / G-Star RAW, garantizando el cumplimiento de objetivos de tráfico, conversión y ventas, a través de campañas pagas en diferentes plataformas digitales, alineadas con el posicionamiento y la estrategia comercial.

Responsabilidades:

Planear y ejecutar campañas de pauta digital en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads y otras plataformas.

Administrar presupuestos de pauta y asegurar la optimización del ROI.

Analizar métricas clave (CTR, CPA, ROAS, conversiones, tráfico, ventas).

Proponer estrategias de adquisición, remarketing y retención.

Coordinar campañas con los equipos de marketing, e-commerce, diseño y agencias externas.

Realizar reportes de resultados y presentarlos a los líderes del área.

Implementar pruebas A/B y mejoras continuas en creatividades y audiencias.

Mantenerse actualizado/a en tendencias de marketing digital y performance.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación, Ingeniería Comercial o afines.

Experiencia mínima de 2 a 4 años en manejo de pauta digital (preferiblemente en retail, moda o e-commerce).

Conocimiento avanzado en Meta Business Manager y Google Ads.

Manejo de herramientas de analítica (Google Analytics, Data Studio o similares).

Capacidad analítica, orientación a resultados y toma de decisiones basada en datos.

Buen relacionamiento, comunicación asertiva y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de impuestos – Medipiel

Salario: 2.050.000

Si es un asistente de impuestos o un especialista en impuestos en busca de nuevos desafíos, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Llevar a cabo la liquidación de impuestos nacionales.

Apoyar en la preparación y presentación de declaraciones tributarias.

Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

Colaborar con el equipo en la revisión de procesos fiscales.

Proveer soporte en auditorías y requerimientos de entidades regulatorias.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como auxiliar de impuestos o cargos similares.

Conocimiento en normativas fiscales y tributarias.

Manejo de herramientas ofimáticas y software contable.

Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos estrictos.

Titulación en Contaduría Pública o áreas afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial inmobiliario – Habi

Salario: 2.500.000

Su misión será gestionar y cerrar la compra de propiedades de manera efectiva, asegurando cumplir con los indicadores clave de rendimiento.

Responsabilidades:

Gestionar leads y negociar la compra de propiedades.

Cerrar transacciones de compra cumpliendo con los KPI establecidos.

Mantener estándares altos de calidad en el servicio al cliente.

Actualizar el sistema CRM con información relevante del negocio.

Guiar al vendedor durante todo el proceso de venta.

Requerimientos:

Título en administración, negocios o área relacionada.

Experiencia previa en ventas o en el sector inmobiliario.

Habilidades excepcionales de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar con objetivos y cumplir KPI.

Conocimiento en uso de CRM y herramientas digitales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista de expansión – Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Este rol es clave para alcanzar los objetivos de expansión, asegurando que cada nueva propiedad se alinee con la visión de futuro.

Responsabilidades:

Identificar oportunidades de captación de inmuebles.

Realizar análisis de mercado para evaluar nuevas ubicaciones.

Coordinar con equipos internos para asegurar la alineación con los objetivos de expansión.

Negociar términos y condiciones con propietarios de inmuebles.

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con agentes inmobiliarios.

Requerimientos:

Experiencia de al menos 3 años en roles similares como especialista en expansión o gestor de inmuebles.

Conocimiento profundo del mercado inmobiliario.

Habilidades de negociación y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos.

Formación en administración, negocios o áreas relacionadas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.