Empleo en Santander: vacantes abiertas en distintos municipios

No deje pasar esta oportunidad.

Juliana Flórez

22 de enero de 2026, 2:38 p. m.
Empleo en Santander
Empleo en Santander Foto: Getty Images

El departamento de Santander continúa posicionándose como una de las regiones con mayor dinamismo económico del país, impulsado por sectores estratégicos como la industria, el comercio y los servicios. Este comportamiento ha tenido un impacto directo en el mercado laboral, con la apertura de más de 15.000 ofertas de empleo en distintos municipios del departamento.

Las vacantes disponibles se concentran tanto en áreas metropolitanas como en municipios intermedios, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral para personas con diferentes perfiles, niveles de formación y experiencia. Desde cargos operativos y técnicos hasta posiciones profesionales, la oferta responde a la diversidad productiva que caracteriza a la región.

Además, muchas de estas oportunidades corresponden a empleos formales, con condiciones laborales orientadas a la estabilidad y al desarrollo profesional, en un territorio que se ha consolidado como un eje clave para la generación de empleo en el noreste colombiano.

Quienes estén interesados en conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a la sección Semana Empleos, donde encontrarán ofertas actualizadas de manera permanente y podrán postularse sin costo.

Estas son algunas de las vacantes que hoy se encuentran disponibles en Santander.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock / Magneto

Asesor comercial en punto de venta y externo – San Gil

Empresa empleadora: Staffing

Salario: A convenir

Este rol le permitirá desarrollarse en un entorno dinámico y lleno de oportunidades de crecimiento, donde sus ideas cuentan y son valoradas.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en el punto de venta y resolver sus consultas.
  • Identificar oportunidades de ventas y proponer soluciones personalizadas.
  • Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y servicios de Tigo.
  • Contribuir al cumplimiento de los objetivos de venta mensuales.
  • Desarrollar relaciones a largo plazo con los clientes garantizando su satisfacción.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
  • Orientación a resultados y enfoque proactivo.
  • Conocimiento básico de tecnología y telecomunicaciones.

¡Postúlese aquí!

Representante de ventas – Barrancabermeja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Se buscan personas apasionadas por el servicio al cliente, con habilidades en ventas y dispuestas a contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Responsabilidades:

  • Organizar y ejecutar planes de ventas.
  • Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.
  • Asegurar el cumplimiento de cuotas mensuales.
  • Responder a los requerimientos de los clientes.
  • Brindar información precisa de marketing.

Requerimientos:

  • Bachiller, preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.
  • Experiencia mínima de dos años en ventas TAT.
  • Experiencia en servicio al cliente para productos de consumo masivo.
  • Manejo del canal TAT y medición de indicadores.
  • Poseer motocicleta con documentación al día.

¡Postúlese aquí!

Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en Colombia

Asistentes de tienda – Piedecuesta

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tiendas Ísimo busca personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente, dispuestas a crecer en un ambiente colaborativo y lleno de oportunidades.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes brindando un excelente servicio.
  • Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.
  • Llevar un control adecuado del inventario.
  • Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.
  • Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.

Requerimientos:

  • Bachiller académico completo.
  • Mínimo 12 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades numéricas comprobadas.
  • Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.

¡Postúlese aquí!

Analista de activos comerciales – Piedecuesta

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

¿Le apasiona el análisis de datos y la toma de decisiones estratégicas? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Gestionar información para la planeación de colocación de activos comerciales (S&OP).
  • Definir políticas de inventarios y realizar seguimiento a su cumplimiento.
  • Analizar indicadores de obsolescencia, mantenimiento y productividad.
  • Diseñar estrategias de operación para optimizar procesos y costos.
  • Construir y gestionar indicadores de mantenimiento, productividad y TCO.

Requerimientos:

  • Formación: Ciencias Administrativas, Comerciales, Operaciones y Procesos; deseable Administración, Sistemas, Mecánica, Electricidad, Refrigeración o afines.
  • Experiencia: 6 meses deseables en ejecución de procesos administrativos, ventas o mercadeo.

¡Postúlese aquí!

Director integral de nivel – Bucaramanga

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Como director integral, será el responsable de implementar actividades educativas personalizadas, asegurando que cada miembro de la comunidad educativa se identifique con los valores y principios de Aspaen.

Responsabilidades:

  • Implementar actividades para la educación personal en espacios diferenciados según el Proyecto Educativo Institucional.
  • Liderar, promover y evaluar el plan de formación de padres diseñado por Aspaen.
  • Diseñar y asegurar el cumplimiento del plan de formación para estudiantes basado en principios cristianos y personalizados.
  • Implementar y garantizar el cumplimiento del Plan Académico del Colegio.
  • Asegurar la aplicabilidad de criterios educativos para el desarrollo de la convivencia y cultura institucional.

Requerimientos:

  • Licenciado o profesional en carreras de humanidades, preferiblemente bilingüe.
  • Maestría en Educación o Dirección de Centros Educativos.
  • Estudios en educación familiar: Experto DAIP-Dirección de Grupo.
  • Experiencia de 3 a 5 años en cargos similares.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

