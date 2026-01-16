Empleos para fin de semana disponibles: postúlese aquí

EMPLEO

Juliana Flórez

16 de enero de 2026, 11:48 p. m.
En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.
Para quienes buscan ingresos adicionales o una opción laboral flexible, se encuentran abiertas nuevas vacantes para trabajar durante los fines de semana. Estas oportunidades están dirigidas a personas que desean complementar su jornada laboral, estudiar entre semana o contar con mayor disponibilidad de tiempo.

Las ofertas se concentran en distintos sectores, como logística, comercio, servicios y atención al cliente, con opciones en varias ciudades del país. Además, muchas de estas vacantes no requieren experiencia previa y ofrecen horarios definidos, lo que facilita la organización del tiempo.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postularse ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Vendedor fin de semana decoración – Yopal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Le apasiona ayudar a los demás a crear sus hogares ideales? Como vendedor de decoración, será el encargado de transformar esa pasión en éxito, brindando asesoría de alto nivel y contribuyendo a un ambiente de trabajo inspirador.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría especializada a los clientes sobre productos de decoración para el hogar.
  • Alcanzar y superar metas de ventas establecidas por la compañía.
  • Contribuir a un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.
  • Asegurar la satisfacción del cliente desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como vendedor.
  • Habilidades comprobadas en atención al cliente y cierre de ventas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.

¡Aplique acá!

Cajero fin de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Supervisar el funcionamiento general.
  • Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
  • Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

  • Con o sin experiencia como cajero.
  • Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
  • Experiencia en manejo de caja sistematizada.

¡Aplique acá!

Asesor comercial fines de semana – Cali

Empresa: Be to Bee

Salario: 1.750.905

Si es alguien que disfruta de interactuar con clientes y tiene habilidades de persuasión, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Atender y fidelizar a los clientes.
  • Alcanzar las metas de ventas establecidas.
  • Apoyar en la gestión comercial del equipo.
  • Realizar seguimiento a los clientes potenciales.
  • Asistir a reuniones y capacitaciones.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Disponible para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.
  • Excelente actitud y habilidades de comunicación.
  • Residencia en Bogotá.
  • Interés por el área de ventas.

¡Aplique acá!

Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Ibagué

Empresa: Tuya S.A.

Salario: A convenir

En este rol tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail.

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.
  • Orientación al logro y al cumplimiento de metas.
  • Habilidad para relacionarse con los clientes de forma empática, cercana y respetuosa.
  • Interés genuino por el área comercial y las ventas.
  • Capacidad para escuchar activamente, identificar necesidades y ofrecer soluciones.

¡Aplique acá!

Cajero fines de semana – Armenia

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si busca un lugar donde pueda crecer profesionalmente y contribuir a los objetivos mientras disfruta de un entorno laboral positivo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Recibir y atender a los clientes de manera amable y eficiente.
  • Gestionar transacciones de venta de manera precisa y rápida.
  • Mantener el área de la caja limpia y organizada.
  • Resolver dudas y brindar información sobre productos y servicios.
  • Colaborar con el equipo para asegurar una experiencia de compra fluida.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como cajero u operador de caja.
  • Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
  • Capacidad para manejar dinero y realizar cálculos básicos.
  • Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas