Empleos para fin de semana disponibles: postúlese aquí

Para quienes buscan ingresos adicionales o una opción laboral flexible, se encuentran abiertas nuevas vacantes para trabajar durante los fines de semana. Estas oportunidades están dirigidas a personas que desean complementar su jornada laboral, estudiar entre semana o contar con mayor disponibilidad de tiempo.

Las ofertas se concentran en distintos sectores, como logística, comercio, servicios y atención al cliente, con opciones en varias ciudades del país. Además, muchas de estas vacantes no requieren experiencia previa y ofrecen horarios definidos, lo que facilita la organización del tiempo.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postularse ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vendedor fin de semana decoración – Yopal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Le apasiona ayudar a los demás a crear sus hogares ideales? Como vendedor de decoración, será el encargado de transformar esa pasión en éxito, brindando asesoría de alto nivel y contribuyendo a un ambiente de trabajo inspirador.

Responsabilidades:

Brindar asesoría especializada a los clientes sobre productos de decoración para el hogar.

Alcanzar y superar metas de ventas establecidas por la compañía.

Contribuir a un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Asegurar la satisfacción del cliente desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor.

Habilidades comprobadas en atención al cliente y cierre de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.

¡Aplique acá!

Cajero fin de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

Con o sin experiencia como cajero.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

¡Aplique acá!

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Asesor comercial fines de semana – Cali

Empresa: Be to Bee

Salario: 1.750.905

Si es alguien que disfruta de interactuar con clientes y tiene habilidades de persuasión, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender y fidelizar a los clientes.

Alcanzar las metas de ventas establecidas.

Apoyar en la gestión comercial del equipo.

Realizar seguimiento a los clientes potenciales.

Asistir a reuniones y capacitaciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponible para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Excelente actitud y habilidades de comunicación.

Residencia en Bogotá.

Interés por el área de ventas.

¡Aplique acá!

Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Ibagué

Empresa: Tuya S.A.

Salario: A convenir

En este rol tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.

Orientación al logro y al cumplimiento de metas.

Habilidad para relacionarse con los clientes de forma empática, cercana y respetuosa.

Interés genuino por el área comercial y las ventas.

Capacidad para escuchar activamente, identificar necesidades y ofrecer soluciones.

¡Aplique acá!

Cajero fines de semana – Armenia

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si busca un lugar donde pueda crecer profesionalmente y contribuir a los objetivos mientras disfruta de un entorno laboral positivo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Recibir y atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar transacciones de venta de manera precisa y rápida.

Mantener el área de la caja limpia y organizada.

Resolver dudas y brindar información sobre productos y servicios.

Colaborar con el equipo para asegurar una experiencia de compra fluida.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero u operador de caja.

Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para manejar dinero y realizar cálculos básicos.

Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.