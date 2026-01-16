Empleos para fin de semana disponibles: postúlese aquí

Para quienes buscan ingresos adicionales o una opción laboral flexible, se encuentran abiertas nuevas vacantes para trabajar durante los fines de semana. Estas oportunidades están dirigidas a personas que desean complementar su jornada laboral, estudiar entre semana o contar con mayor disponibilidad de tiempo.
Las ofertas se concentran en distintos sectores, como logística, comercio, servicios y atención al cliente, con opciones en varias ciudades del país. Además, muchas de estas vacantes no requieren experiencia previa y ofrecen horarios definidos, lo que facilita la organización del tiempo.
¿Cómo aplicar?
Los interesados pueden postularse ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
Vendedor fin de semana decoración – Yopal
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
¿Le apasiona ayudar a los demás a crear sus hogares ideales? Como vendedor de decoración, será el encargado de transformar esa pasión en éxito, brindando asesoría de alto nivel y contribuyendo a un ambiente de trabajo inspirador.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría especializada a los clientes sobre productos de decoración para el hogar.
- Alcanzar y superar metas de ventas establecidas por la compañía.
- Contribuir a un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.
- Asegurar la satisfacción del cliente desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.
Requerimientos:
- Experiencia previa como vendedor.
- Habilidades comprobadas en atención al cliente y cierre de ventas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.
Cajero fin de semana – Bogotá D.C.
Empresa: Studio F
Salario: A convenir
¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Supervisar el funcionamiento general.
- Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
- Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.
Requerimientos:
- Con o sin experiencia como cajero.
- Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
- Experiencia en manejo de caja sistematizada.
Asesor comercial fines de semana – Cali
Empresa: Be to Bee
Salario: 1.750.905
Si es alguien que disfruta de interactuar con clientes y tiene habilidades de persuasión, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atender y fidelizar a los clientes.
- Alcanzar las metas de ventas establecidas.
- Apoyar en la gestión comercial del equipo.
- Realizar seguimiento a los clientes potenciales.
- Asistir a reuniones y capacitaciones.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Disponible para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.
- Excelente actitud y habilidades de comunicación.
- Residencia en Bogotá.
- Interés por el área de ventas.
Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Ibagué
Empresa: Tuya S.A.
Salario: A convenir
En este rol tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.
- Orientación al logro y al cumplimiento de metas.
- Habilidad para relacionarse con los clientes de forma empática, cercana y respetuosa.
- Interés genuino por el área comercial y las ventas.
- Capacidad para escuchar activamente, identificar necesidades y ofrecer soluciones.
Cajero fines de semana – Armenia
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Si busca un lugar donde pueda crecer profesionalmente y contribuir a los objetivos mientras disfruta de un entorno laboral positivo, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Recibir y atender a los clientes de manera amable y eficiente.
- Gestionar transacciones de venta de manera precisa y rápida.
- Mantener el área de la caja limpia y organizada.
- Resolver dudas y brindar información sobre productos y servicios.
- Colaborar con el equipo para asegurar una experiencia de compra fluida.
Requerimientos:
- Experiencia previa como cajero u operador de caja.
- Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
- Capacidad para manejar dinero y realizar cálculos básicos.
- Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.