Empresas buscan aprendices en distintas áreas: postúlese ya

La etapa productiva representa una oportunidad clave para quienes se encuentran en proceso de formación y desean fortalecer su perfil profesional. Durante este periodo, los aprendices pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación académica dentro de entornos empresariales reales.

Además, esta experiencia permite obtener una certificación que respalda el trabajo realizado, un aspecto valorado en futuros procesos de selección y que puede facilitar el ingreso al mercado laboral formal. En este momento, más de 1.500 vacantes para aprendices están disponibles en distintas regiones del país, ampliando las oportunidades para quienes buscan iniciar su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Aprendiz de diseño gráfico – Medellín

Empresa: Distracom

Salario: $1.750.905 a $2.000.000

¿Es un estudiante de carrera técnica, tecnología o profesional en diseño gráfico apasionado por las tendencias creativas? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Colaborar en la creación de diseños gráficos para campañas de marketing.

Asistir en la revisión y mejora de contenido visual.

Apoyar en la creación de material gráfico para redes sociales.

Participar en brainstorming de ideas creativas con el equipo.

Mantenerse actualizado con las tendencias de diseño gráfico.

Requerimientos:

Ser estudiante de carrera técnica, tecnología o profesional en diseño gráfico o campos relacionados.

Poseer conocimientos básicos en herramientas de diseño como Adobe Photoshop e Illustrator.

Interés y pasión por las tendencias de diseño gráfico.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo supervisión.

Disponibilidad para realizar prácticas en modalidad presencial o remota.

¡Aplique acá!

Aprendiz auxiliar administrativo o talento humano – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: $ 1.750.905

¿Es estudiante técnico o tecnólogo en programas de administración, gestión empresarial, talento humano o afines? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Apoyo en procesos administrativos y documentales.

Gestión y control de archivos e información.

Soporte en actividades de personal.

Colaboración en tareas relacionadas con planeación y seguimiento de actividades internas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo.

¡Aplique acá!

Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las oportunidades disponibles

Aprendiz tecnólogo industrial – Medellín

Empresa: Casa Británica

Salario: A convenir

En este rol, desempeñará un papel crucial en el aumento de la eficiencia y la calidad en producción.

Responsabilidades:

Supervisar los procesos de producción para asegurar la calidad.

Participar en el desarrollo de estrategias de mejora continua.

Realizar controles de calidad y asegurar el cumplimiento de estándares.

Requerimientos:

Ser aprendiz tecnólogo industrial o estar cursando estudios en tecnología de procesos.

Conocimientos en optimización de procesos industriales.

Habilidades para el control de calidad en producción.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido.

Poder firmar contrato de aprendizaje.

¡Aplique acá!

Aprendiz de contabilidad – Cartagena

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.750.909

Importante clínica requiere aprendiz en el área de contabilidad para apoyar los procesos financieros y administrativos, adquiriendo experiencia práctica en el sector salud.

Requerimientos:

Estudiante técnico, tecnólogo o profesional en contabilidad, finanzas o áreas afines.

Contar con aval de la institución para iniciar etapa productiva.

No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.

Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel).

Persona organizada, responsable y con atención al detalle.

¡Aplique acá!

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